В Тульской области чудом спасли человека: до пострадавшего пришлось добираться на лыжах Фото: Алексей ФОКИН

17 февраля молодой человек, направляясь из Новомосковска в близлежащий населенный пункт по пересеченной местности, но не рассчитал свои силы — устал и замерз. К месту предполагаемого нахождения человека незамедлительно было направлено отделение ПСЧ-25 в составе двух человек. Обстановка осложнялась темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями.

Пожарный автомобиль, прибывший на место происшествия, увидел проживающий поблизости сотрудник МЧС. Узнав о происшествии, он предложил коллегам свою помощь. Поиски пропавшего ему пришлось продолжать на лыжах, потому что погодные условия не позволяли добраться иначе. Таким способом пострадавшего удалось найти спустя 20 минут.

Чтобы транспортировать человека к автомобилю скорой помощи понадобилась пожарная техника: высота сугробов, по которым пришлось продвигаться спасателям, достигала около полуметра. В итоге все закончилось хорошо: молодого человека передали медикам и доставили в больницу.