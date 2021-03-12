Все бесплатно: чай, блины и катание на лошадях. Программа Масленичных гуляний в парке «Патриот» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Парк «Патриот» в воскресенье также с 14:00 приглашает всех на концертную программу. С 15:00 до 17:00 — бесплатное катание на лошадях и также бесплатное угощение чаем и блинами. С 14:00 до 16:00 пройдет интерактивная программа «Казачий двор» и детская анимационная программа с традиционными русскими играми.

Хедлайнером праздника станет выступление Московского ансамбля казачьей песни и танца, которое начнется в 17:00. А в 18:00 стартует арт-проект «Чучело зимы из эко-шаров».

Весь день в «Патриоте» будет работать уникальная фото-зона, выполненная в технике лоскутного шитья.