«КостерОК», big-зоны и родео-бык. Какие развлечения ждут туляков на Масленицу в Центральном парке 14 марта

«КостерОК», big-зоны и родео-бык. Какие развлечения ждут туляков на Масленицу в Центральном парке14 марта в Фото: Игорь КОПЫТОВ

Гуляния начнутся с 12:00. Праздник откроет акция «КостерОК», ярмарка тульских мастеров. С 14:00 до 17:00 возле центрального фонтана будет работать интерактивная площадка с традиционно русскими играми «Молодецкие потехи», в это же время в детском городке пройдет анимационная программа, а на центральной аллее развернется «Скомороший двор». На большом круге с 14:00 до 18:00 — интерактивная площадка «Масленичные потешки» с big-зонами и «Родео-бык». В ротонде с 14:00 до 16:00 будет выступать оркестр.

Кульминацией станет огненное шоу, сжигание чучела зимы и салют в 20:00.