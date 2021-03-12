Юлия Качалкина, государственный инспектор в отделении МРЭО № 1 УГИБДД УВМД России по Тульской области

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Сегодня о себе расскажет Юлия Качалкина, государственный инспектор в отделении МРЭО № 1 УГИБДД УВМД России по Тульской области.

- Родилась и выросла в Туле. В 2010 г.окончила Юридический университет МВД России (Тульский филиал). В ОВД с 2009 года. В настоящий момент служу в отделении МРЭО № 1 УГИБДД УВМД России по Тульской области в должности гос.инспектора.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: участницы рассказывают о себе

В свободное время увлекаюсь фигурным катанием, плаванием, рисованием.

Личные качества: харизматичная, коммуникабельная, ответственная, умею работать в команде, активная жизненная позиция, креативная.

О себе: рост 164 см, вес 51кг. Энергичная, уверенная в себе девушка, с большим желанием творить и обучаться новому, здоровый образ жизни, доброжелательная.

Проголосовать за Юлию Качалкину можно здесь.

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021"

Напомним, традиционный фотоконкурс с участием сотрудниц органов внутренних дел Тульской области проходит в пятый раз.