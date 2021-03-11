В Тульской области девочка погибла от упавших на нее футбольных ворот: виновным вынесли приговор Фото: Алексей ФОКИН

Глава Привокзального округа города Тулы Евгений Пятисоцкий признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 18 июля 2019 года в поселке Рассвет. На 10-летнюю девочку, игравшую на футбольной площадке, упали ворота. Через несколько дней девочка скончалась в московской больнице.

Данную детскую площадку установили по спонсорской программе, после чего передали на баланс администрации Привокзального округа Тулы. Следить за ее состоянием входило в обязанности именно Пятисоцкова и его заместителя. Тем не менее, контракт на это так и не заключили.

Главе Привокзального округа суд назначил 2 года условного осуждения с испытательным сроком в 3 года, а экс-директору аварийно-диспетчерской службы Сергею Бадакину - 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. Отмечается, что до вступления приговора в свою законную силу Пятисоцков имеет права по-прежнему занимать свой пост.