Разработчик «Спутника V» выступил на расширенном заседании оперштаба компании «ЕвроХим»

В рамках очередного заседания оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 состоялось совещание с одним из основных создателей вакцины от коронавируса. В расширенном совещании участвовали руководители всех предприятий холдинга, начальники подразделений, а также представители профсоюзов.

Заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Логунов Денис Юрьевич рассказал об истории создания вакцины, результатах испытаний, технологии действия, эффективности и антителах. Особое внимание обратил на безопасность отечественной вакцины.

«Каждый должен сам решить для себя, стоит ему прививаться или нет. Никто не может навязать это решение. Но тут стоит большой вопрос недоинформированности людей. Многие не до конца понимают риски и последствия коронавируса, - отметил Логунов Д.Ю.- В настоящее время «Спутник V» получил регистрацию в 40 странах мира. Развернуто 4 производственные площадки. Сила вакцины в ее нереволюционности. История аденовирусных векторов началась еще 40 лет назад, что позволило нам создать вакцины против лихорадки Эбола и других, гораздо более смертельно опасных заболеваний, чем коронавирус. На этой же основе создан и наш «Спутник V».

Оперативный штаб ЕвроХима начал работу практически год назад, одним из первых среди промышленных групп, заслужил многочисленные благодарности и признания за свою деятельность. В ЕвроХиме считают, что сражение с эпидемией COVID-19 выходит на финальную стадию, и вакцинация должна нанести решающий удар в борьбе с болезнью.

Напомним, в Новомосковске предприятия компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко развернули совместно с Новомосковской городской клинической больницей прививочную кампанию в феврале на базе собственного санатория-профилактория «Тонус-Плюс».