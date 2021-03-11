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Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: участницы рассказывают о себе

В честь Международного женского дня «Комсомольская правда» - Тула» совместно с УМВД России по Тульской области запустила конкурс среди сотрудниц органов внутренних дел региона
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Юлия Борисова, старший участковый уполномоченный полиции.

Юлия Борисова, старший участковый уполномоченный полиции.

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Сегодня о себе расскажет Юлия Борисова, старший участковый уполномоченный полиции.

- Старший участковый уполномоченный полиции. Родилась в городе Болохово Киреевского района Тульской области и живу здесь по сей день. После окончания школы поступила на обучение в колледж « ТГППК», где получила средне- специальное образование по специальности «юриспруденция».

Мысли о том, кем хочется стать в жизни, у каждого формируются еще в детстве, и я остановила свой выбор на работе в полиции, я твердо решила, что это мое призвание. После окончания колледжа наконец-то моя мечта осуществилась: с 2002 года я поступила на службу в органы внутренних дел на должность следователя. Во время службы я обучалась заочно в институте «МЮИ РФ», где получила высшее образование.

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

С 2008 года проходила службу в должности инспектора кадров ОМВД России по Киреевскому району, в должности участкового уполномоченного полиции. С 2016 года прохожу службу в должности старшего участкового уполномоченного полиции и по сей день. За время прохождения службы зарекомендовала себя с положительной стороны как добросовестного человека, исполняющего свои должностные обязанности.

Я открытый, веселый, искренний, добрый, с активной жизненной позицией человек, стремящийся узнавать, что-то новое, доводить любое начатое дело до конца. Легко устанавливаю контакт с людьми и располагаю их к себе, так как уважительно отношусь к ним.

В свободное от работы время я провожу свой досуг с моей любимой семьей: с мужем и ребенком. Мой муж также проходит службу в рядах Росгвардии. С семьей мы увлекаемся катанием на велосипедах, различными путешествиями, походами в лес.

Наша семья увлекается спортом:муж имеет звание мастера спорта по жимовому двоеборью и мастера спорта международного класса по армейскому жиму. Сын увлекается вольной борьбой.

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021"

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021"

Мои увлечения: танцы, которыми я занимаюсь с детства, спорт и фитнес.

Проголосовать за Юлию Борисову можно здесь.

Напомним, традиционный фотоконкурс с участием сотрудниц органов внутренних дел Тульской области проходит в пятый раз.

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