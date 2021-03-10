Тульские единороссы оказали содействие в оснащении школьных стоматологических кабинетов

Первый комплект зубных щеток получили в Кимовской гимназии №6. Вручить полезный подарок приехала депутат Тульской областной Думы, член регионального политсовета «Единой России» Марина Белькова

В среду, 10 марта, по инициативе регионального отделения «Единой России» в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» стартовала благотворительная акция. В каждый из девяти стоматологических кабинетов, действующих в образовательных организациях пяти городов и районов области, будут переданы комплекты зубных щеток. Акция приурочена к Международному дню зубного врача, который отмечался 6 марта, и направлена на организацию профилактических мастер-классов по гигиене полости рта для учащихся.

Всего в кабинеты будут переданы 450 детских зубных щеток. Первый комплект получили в Кимовской гимназии №6. Вручить полезный подарок, пообщаться с врачом и юными пациентами в учебное учреждение приехала депутат Тульской областной Думы, член регионального политсовета «Единой России» Марина Белькова, при непосредственном участии которой в Кимовском районе реализуется акция «Улыбка детства».

Всего в кабинеты будут переданы 450 детских зубных щеток

Напомним, на территории Тульской области она проводится с 2017 года по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» и направлена на развитие современной системы школьной медицины, одна из важнейших составляющих которой – сохранение здоровья зубов. Акция не имеет аналогов в Российской Федерации и реализуется на основе социального партнерства. Суть его такова: школы предоставляют помещения для открытия таких кабинетов, администрации МО и депутаты различного уровня – члены фракции «Единой России» содействуют в необходимом ремонте помещений, а министерство здравоохранения Тульской области устанавливает оборудование и обеспечивает кабинеты квалифицированным медицинским персоналом.

– Акция «Улыбка детства» уникальна тем, что стоматологическая помощь приходит к нашим детям непосредственно в учебные заведения, – отмечал во время открытия кабинета в Кимовском районе секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев. – Ведь очень важно вовремя предотвратить заболевание, научить ребят правильно чистить зубы и заботиться о своем здоровье.

Профилактика стоматологических заболеваний у детей школьного возраста – актуальная проблема

В Тульской области кабинеты «Улыбки детства» работают в общеобразовательных учреждениях на территории Киреевского района, города Алексин, микрорайона Сокольники (Новомосковск), города Щекино, а также Кимовского района. Здесь они действуют с 26 февраля в стенах гимназии № 6 и в Епифанской СОШ имени Сергея Орлова. Капитальный ремонт помещений и полное оснащение медицинским оборудованием, аппаратурой для дезинфекции и стерилизации взяла на себя Марина Белькова.

В связи с тем, что началась пандемия, а затем летние каникулы, основная работа кабинетов началась в новом учебном году.

Как рассказала врач-стоматолог Надежда Шилина, проводится плановое лечение зубов и профилактические процедуры. На данный момент специалистами осмотрены школьники в возрасте с 6 до 14 лет: в кабинете МКОУ «Гимназия №6 города Кимовска» – 311 человек, в кабинете Епифанской средней общеобразовательной школы – 166.

Акция «Улыбка детства»: стоматологическая помощь приходит к детям непосредственно в учебные заведения

– Профилактика стоматологических заболеваний у детей школьного возраста – очень актуальная проблема, – отметила Марина Белькова. – С шести лет у детей начинается смена зубов, и именно с помощью доступных профилактических мероприятий впоследствии можно избежать больших проблем. Недаром много лет назад стоматологические кабинеты были практически в каждой школе. Сейчас мы возрождаем то, что когда-то было забыто и тем самым решаем глобальную проблему детского здоровья. Ведь не санированная полость рта ребенка может привести к серьезным заболеваниям всего организма. Поэтому считаю, что этот уникальный проект очень важен для здорового будущего.