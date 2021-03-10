В Тульской области произошло ДТП с участием междугородней маршрутки: четыре пострадавших Фото: Алексей ФОКИН

На дороге «Алексин-Железня» в Тульской области произошло серьезное ДТП с участием междугородней маршрутки «Алексин-Тула». Около 11:30 10 марта междугородняя маршрутка «Форд-Транзит» сломалась и припарковалась у обочины.

В попутном направлении с ней столкнулся ПАЗ, следовавший по маршруту «Алексин-Заокский». По имеющейся на данный момент информации, в ДТП пострадали четыре человека: водитель «Форда», занимающийся поломкой, и три пассажира междугородней маршрутки. Все они совершеннолетние.

Госавтоинспекция сейчас выясняет все детали случившегося. На указанном участке организованы мероприятия по обеспечению дорожного движения.