ГУЗ "Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер": почему вирус папилломы опасен?

Почему вирус папилломы опасен?

Почему вирус папилломы опасен?

В марте во всем мире отмечается День борьбы с вирусом папилломы человека. Что это за заболевание, рассказывает главный врач ГУЗ «ТОККВД» Наталья Руднева

– Что делать, если ничего не беспокоит, но вирус обнаружен?

– Сегодня хорошо известно, что рак шейки матки вызывается вирусом папилломы человека - ВПЧ. Вирус имеет множество разновидностей. Несколько типов, в т. ч. 6, 11, 16, 18 и др., - онкогенные, то есть участвуют в развитии онкологической опухоли шейки матки. В 2008 году немецкий ученый Харольд цур Хаузен получил Нобелевскую премию, доказав инфекционную природу этого серьезного, часто смертельного заболевания. Рак шейки матки занимает 2-е место в списке злокачественных новообразований у женщин в возрасте 15-44 лет. Ежегодно в России 7 тыс. наших соотечественниц погибают от этого заболевания. При этом мужчины, как правило, являются лишь носителями ВПЧ. С женщинами же ситуация сложнее.

Главный врач ГУЗ «ТОККВД» Наталья Руднева

Факторы риска

1 Раннее начало половой жизни. У подростков еще не сформирована естественная защита половых органов, и рак шейки матки имеет больше шансов на развитие.

2 Частая смена половых партнеров.

3 Наслоение других инфекций, передаваемых половым путем.

Если тип вируса потенциально онкогенный, это еще не означает, что вы обязательно заболеете. Молодой организм может самостоятельно уничтожить вирус в течение 1-2-х лет. В случае первого положительного результата необходимо повторить ВПЧ-тест через год вместе с цитологическим исследованием слизистой шейки матки. Это позволит вовремя выявить неблагоприятные изменения и избежать развития злокачественного заболевания.

– Папилломы или бородавки заразны?

– Папилломы вызываются вирусами папилломы человека (ВПЧ). Чтобы точно узнать происхождение «бородавок», как вы говорите, нужно вам с мужем пойти r врачу-дерматовенерологу и сдать анализы методом ПЦР для определения наличия вируса и его типа.

Что касается пути заражения, то некоторые типы вируса папилломы человека (ВПЧ) действительно передаются только половым путем. Другие пути заражения этими типами ВПЧ - очень маловероятная гипотеза. Возможно, что ваш муж был долгие годы носителем этого вируса. Не исключено, что заражение могло произойти и 10, и 20 лет назад, то есть вообще до начала вашей совместной жизни.

– Возможно ли заразиться хламидиозом не половым путем? Связана ли эрозия с наличием ИППП?

– Основной путь инфицирования хламидиями у взрослых лиц – половой. Неполовой путь инфицирования может наблюдаться исключительно у новорожденных при прохождении через половые пути больной матери.

Причиной эрозии шейки матки часто являются ИППП, преимущественно вирус папилломы человека. Поэтому в вашей ситуации необходимо цитологическое исследование и обследование на ИППП методом ПЦР для своевременного предотвращения перерождения эрозии в злокачественное новообразование шейки матки.

Справка «КП»

ПЦР (полимеразная цепная реакция) - быстрый и достоверный метод диагностики инфекционных заболеваний. Метод ПЦР позволяет добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе). Метод основан на многократном избирательном копировании (амплификации) определенного участка ДНК при помощи ферментов в искусственных условиях. ПЦР-анализ обнаруживает наличие возбудителей инфекционных заболеваний в тех случаях, когда другими методами это сделать невозможно. Унифицированный метод обработки биоматериала и детекции продуктов реакции и автоматизация процесса амплификации дают возможность провести полный анализ за 4-5 часов.

Материалом могут служить:

эпителиальные соскобы со слизистых оболочек. Обычно используются для диаг-ностики инфекций, передающихся половым путем (ИППП), и других инфекций, поражающих слизистые оболочки;

моча. Может использоваться при инфекционном поражении мочеполового тракта у мужчин и мочевыделительных органов – у женщин;

мокрота. Используется для диагностики туберкулеза и реже – респираторных форм хламидиоза и микоплазмоза;

кровь, плазма, сыворотка. Используются для ПЦР-анализа на вирусы гепатитов В, С, D, G, герпеса, ЦМВ, ВИЧ, исследования генов человека. / Биологические жидкости. Сок простаты, плевральная, спинномозговая, околоплодная, суставная жидкость, бронхоальвеолярный лаваж, слюна забираются по показаниям. / Биоптаты. Чаще всего используют биоптаты желудка и двенадцатиперстной кишки для выявления хеликобактерной инфекции.

ГУЗ "Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер": почему вирус папилломы опасен?

Кстати, Правда и мифы о ВПЧ

ФАКТ 1: ВПЧ передается половым путем.

ПРАВДА! Папилломавирусная инфекция передается только половым путем. Вероятность заражения ВПЧ через предметы личной гигиены, в бассейне или сауне равна нулю.

ФАКТ 2: ВПЧ в течение жизни на каком-то этапе присутствует у 80-90 % женщин.

ПРАВДА! ВПЧ встречается достаточно часто. Врачи делят его на две группы: вирусы низкого риска (6, 11 и др.) и вирусы высокого риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 58 и др.). В первом случае возникают бородавки и кондиломы на наружных половых органах и шейке матки. Они не требуют лечения, организм самостоятельно справляется с ними в течение 6-24 месяцев. Повторное заражение возможно, поскольку иммунитет к ВПЧ не вырабатывается.

В 75 % случаев рак шейки матки связан с наличием вируса 16-го и 18-го типов. Они обладают наибольшей степенью онкогенности: от заражения ВПЧ до возникновения рака проходит 3–4 года. Поэтому важно ежегодно проходить гинекологический чекап.

ФАКТ 3: презервативы и другие барьерные средства контрацепции защищают от передачи ВПЧ.

МИФ! Использование презервативов снижает риск заражения ВПЧ, но полностью не защищает от инфицирования. Особенно в тех случаях, когда образования в интимной зоне находятся за пределами органов, защищенных контрацептивами.

ФАКТ 4: беременная женщина – носитель ВПЧ может передать инфекцию новорожденному.

МИФ! Женщинам – носителям ВПЧ и даже имеющим кондиломы шейки матки или влагалища разрешаются естественные роды при отсутствии особых акушерских показаний.

ФАКТ 5: наличие ВПЧ в организме определяется по анализу крови на антитела.

МИФ! В крови антитела могут определяться как свидетельство того, что организм ранее уже встречался с ВПЧ. Сам вирус диагностируется влагалищным мазком ПЦР, так как обнаружить его можно только в клетках плоского эпителия, которые есть на слизистых и коже. В крови клеток плоского эпителия нет, вируса – тоже.

ФАКТ 6: при выявлении ВПЧ важно определить количество вируса.

МИФ! Количественные тесты (Digene) клинического применения не имеют. Важно понимать, присутствует ли ВПЧ в организме и какого он типа. Для этого идеально подходят качественные тесты ПЦР с типированием.

ФАКТ 7: ВПЧ может исчезнуть самостоятельно и без лечения.

ПРАВДА! Этот феномен называется «самоэлиминация». Наиболее часто он случается с женщинами до 26-30 лет. После 30 лет вероятность самоизлечения значительно снижается: 10-15 % женщин остаются носителями ВПЧ высокого риска.