Женское здоровье - важный аспект для прекрасной половины Фото: материалы пресс-служб

Почему важно регулярное обследование у врача-маммолога для женщины старше 25 лет, рассказывают специалисты «КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ ТУЛА».

– Женское здоровье – важная сторона социума. Если женщина здорова, это полностью влияет на мир вокруг нее. Дети, муж, родственники, работа, коллеги - все зависят от гармоничного состояния женщины. Поэтому для нас важно предоставлять качественные услуги по женскому здоровью. За 13 лет работы мы поняли, что просто диагностики недостаточно. Мы организовали клинику по принципу современного экспертного медицинского центра, где каждая женщина может найти решение своей проблемы. Опытные врачи и современные методы диагностики не упустят вашу проблему из вида, – делится медицинский директор «КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ ТУЛА» Илиана Марина.

Медицинский директор «КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ ТУЛА» Илиана Марина. Фото: материалы пресс-служб

Слабый пол часто попадает в кабинет маммолога с запущенными формами болезней, когда помочь уже сложно. Заболеваемость опухолями молочной железы постоянно растет. Причина этого явления – изменение образа жизни современной женщины. Представительница прекрасного пола в XXI веке мало рожает, практически не кормит грудью, устанавливает грудные имплантаты и носит неподходящие бюстгальтеры, патологии тоже играют огромную роль (генетическая предрасположенность).

Врач-нейрохирург, маммолог Сергей Попов:

– Маммология - это область медицины, которая посвящена диагностике, лечению и профилактике различных болезней молочной железы. В ведении этой специальности такие патологии, как мастопатия, фиброаденома, воспаление и рак молочной железы, а также некоторые другие.

Врач-нейрохирург, маммолог Сергей Попов. Фото: материалы пресс-служб

Идет ли речь о женской красоте или кормлении грудью, молочная железа всегда была и остается той частью тела, которой женщины придают особое значение. И, как и любой другой орган, она нуждается в периодических профилактических осмотрах, даже если вас ничего не беспокоит.

Молочная железа находится под значительным влиянием эндокринной системы женщины и, разумеется, может реагировать на происходящие в ней изменения. Ощутимые изменения происходят в ней и после родов, когда начинается выработка молока.

Следует помнить, что проблемы с этим, хотя и неразвитым, органом возможны и у мужчин.

Не следует откладывать визит к маммологу, поскольку, например, при раке молочной железы время имеет особенно важное значение и промедление с диагностикой и лечением может отрицательно сказаться на прогнозе заболевания.

Опасна ли мастопатия?

Мастопатия - это собирательный термин, широкое понятие, включающее в себя доброкачественные заболевания молочной железы.

Сюда можно отнести масталгии (боли в молочной железе), выделения из железы, очаговые и диффузные образования в ее ткани и ряд других.

Среди основных проявлений:

боли в молочных железах вне зависимости от условий их возникновения (при месячных, постоянные);

выделения из соска. Иногда они бывают и в норме, однако, чтобы убедиться, что все в порядке, необходимо показаться доктору – прийти на прием к маммологу;

появление любых уплотнений в молочной железе;

изменения на соске, ареоле (цвет, консистенция, отечность и т. д.).

Врач-рентгенолог Александр Самошенков:

– Существует целый ряд методов исследования, каждый из которых имеет свою область применения, преимущества и недостатки. Как правило, для получения исчерпывающей картины используется несколько видов диагностики:

Врач-рентгенолог Александр Самошенков. Фото: материалы пресс-служб

проведение самообследования (в положении стоя, лежа, по определенному алгоритму). Также пальпация выполняется при осмотре доктором;

маммография (после 40-45 лет), обязательно 1 раз в год (!);

УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов;

МРТ молочной железы. Назначается, когда ни УЗИ, ни маммография не позволяют в достаточной степени разобраться в проблеме;

исследование гормонального статуса женщины;

по показаниям выполняются пункция, биопсия образований молочной железы.

После сорока только маммография?

Маммография - это безболезненная дозированная компрессия молочной железы. После сорока лет ее назначают по двум основным причинам. Во-первых, для женщин репродуктивного возраста маммография не очень информативна, поскольку у них грудь плотная и на маммограммах проявляется сплошным белым пятном. Железистая ткань экранирует опухоли. Во-вторых, несмотря на то, что маммографы – современные аппараты, они все равно несут определенную лучевую нагрузку. И поэтому без веских причин в молодом возрасте назначать маммографию не стоит. Хотя при подозрении на серьезные злокачественные опухоли маммографию проходят и молодые пациентки.

Важно!

Доброкачественные заболевания в запущенных стадиях могут спровоцировать развитие злокачественных процессов, поэтому проходить профилактическое обследование женщинам необходимо регулярно, а при появлении любых симптомов заболевания срочно обращаться к врачу.

Не надо паниковать, если вам поставили такой диагноз. С ним можно справиться, главное – обратиться к специалисту и купировать развитие болезни, чтобы она не перешла в более острые формы фиброза и онкологию.