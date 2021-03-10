Центр «Мой бизнес» - комплексная поддержка малого и среднего бизнеса в Тульском регионе Фото: материалы пресс-служб

Центр "Мой бизнес" – это:

- Бесплатное бизнес-образование

- Мастер-классы, семинары, тренинги

- Финансовая поддержка на развитие своего бизнеса на выгодных условиях

- Возможность льготной аренды

- КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19.

В Центре вы сможете:

получить консультацию и пройти обучение по предпринимательству КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19. развить и продвинуть свой бизнес получить льготное кредитование и гарантийную поддержку принять участие в российских и международных выставках получить поддержку в ведении экспортной деятельности найти партнеров на российских и зарубежных рынках продвинуть женское, социальное, молодежное предпринимательство ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС!

Все действующие услуги, связанные со стартом и ведением бизнеса оказываются Центром на бесплатной основе.

Центр "Мой бизнес": Тула, ул. Кирова, 135, к. 1.

8 (800) 600-77-71 мойбизнестула.рф

Подробнее о работе Центра - в нашем спецпроекте.