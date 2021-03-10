Алкоголизм пожилых

Понятие «алкоголизм у пожилых» может относиться как к лицам, начавшим злоупотреблять алкоголем в молодом и зрелом возрасте и дожившим до преклонных лет, так и к тем, кто чрезмерно увлекся спиртными напитками будучи уже в немолодом возрасте

Понятие «алкоголизм у пожилых» может относиться как к лицам, начавшим злоупотреблять алкоголем в молодом и зрелом возрасте и дожившим до преклонных лет, так и к тем, кто чрезмерно увлекся спиртными напитками будучи уже в немолодом возрасте.

Особенностями алкоголизма в пожилом возрасте являются наличие сопутствующих соматических заболеваний и регресс всех функций и систем организма. Этим, в частности, определяется снижение толерантности, выраженности влечения к алкоголю. Отмечается тенденция к уменьшению количества употребляемых спиртных напитков, продолжительности запоев. В ряде случаев завершение запоя обусловливается не только ухудшением физического состояния больных, но и развитием отвращения к алкоголю. Часто наблюдаются длительное непрерывное употребление небольших доз спиртного, переход на напитки, содержащие небольшой процент алкоголя.

Алкогольные эксцессы вызывают декомпенсацию имеющихся соматических заболеваний, утяжеляют их течение. Особую роль в этом отношении играют абстинентные состояния, которые имеют большую продолжительность и характеризуются преобладанием соматических нарушений. Расстройства сердечно-сосудистой деятельности проявляются в колебаниях артериального давления, требующих назначения антигипертензивных препаратов; нарушениях ритма; приступах стенокардии.

В числе психических нарушений отмечаются снижение настроения, тревожность, эксплозивность (вспыльчивость), патология сна, признаки ипохондрического развития личности.

Чаще в пожилом возрасте наблюдается симптоматическое пьянство, реже - клинический алкоголизм. Это может быть обусловлено манифестацией в позднем возрасте аффективных психозов, а также наличием тяжелых соматических заболеваний, особенно сопровождающихся выраженным болевым синдромом (например, онкологических, заболеваний опорно-двигательного аппарата и др). Иногда наоборот: развитие тяжелого соматического заболевания (например, инфаркта миокарда) и возникающий в связи с этим страх смерти являются причиной полного отказа от спиртного.

Одним из исходов алкоголизма пожилых является постепенное формирование состояния психического и физического снижения функций организма, напоминающего картину старческого слабоумия.

Лечение

Лечение алкоголизма пожилых, помимо собственно специальных мероприятий, должно включать медикаментозную коррекцию поведения (у лиц, имеющих характерологическую аномалию), индивидуальное психотерапевтическое и педагогическое воздействие, оздоровление социальной микросреды.

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