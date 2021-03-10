До 25 марта продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

9 марта Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Самоизоляция для жителей Тульской области старше 65 лет снова продлена. Теперь пожилые люди должны самоизолироваться до 25 марта. Действие льготных проездных и скидок на проезд для них также по-прежнему приостановлено.

Напомним, что ранее самоизоляцию продлевали до 11 марта.