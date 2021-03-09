Кубок КХЛ побывал в Туле

4 марта в рамках партнерства КХЛ и «Ростелекома» в Туле состоялась выставка главного трофея чемпионата КХЛ – Кубка Гагарина. Мероприятие, прошедшее в ледовом дворце на Восточном обводе, было организовано при поддержке правительства Тульской области и Академии хоккея имени Б. П. Михайлова.

Напомним, что с 2015 года «Ростелеком» является телекоммуникационным партнером КХЛ. Партнерство с компанией позволило Лиге создать на хоккейных аренах современную инфраструктуру по доставке телевизионного сигнала телевещателям и пользователям системы «Видеогол». «Ростелеком» обеспечивает КХЛ современными сервисами в области телекоммуникационных услуг и информационной безопасности, в том числе предоставляет высокоскоростные каналы связи для организации прямых трансляций хоккейных матчей.

4 марта в рамках партнерства КХЛ и «Ростелекома» в Туле состоялась выставка главного трофея чемпионата КХЛ – Кубка Гагарина

В день выставки каждый желающий – а таких были сотни - смог сделать фотографию на фоне знаменитого трофея, а также принять участие в розыгрыше подарков от «Ростелекома». Участникам программы «Бонус» цифровой провайдер предоставил возможность увидеть трофей первыми, подарил памятные сувениры и профессиональные фото с кубком, а также сертификаты на подписку видеосервиса Wink. Пользователи смогут в течение трех месяцев бесплатно смотреть сотни каналов, включая «КХЛ-ТВ», а также тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другой контент на любой вкус.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

– Наша компания всегда с радостью поддерживает проекты, направленные на развитие спорта. И мы гордимся, что легендарный трофей побывал в Туле. Совместно с КХЛ при поддержке правительства Тульской области мы подарили тулякам настоящий праздник. Наше многолетнее сотрудничество с КХЛ постоянно развивается. «Ростелеком» обеспечивает Лигу современными сервисами, а также предоставляет высокоскоростные каналы связи для организации прямых трансляций хоккейных матчей. Благодаря этому любители хоккея наслаждаются игрой лучших команд КХЛ, а пользователи нашего видеосервиса Wink могут не только смотреть матчи сразу на пяти устройствах, но и управлять просмотром. Это здорово, когда современные технологии помогают делать мир спорта еще ярче и зрелищнее!

Мероприятие, прошедшее в ледовом дворце на Восточном обводе, было организовано при поддержке правительства Тульской области и Академии хоккея имени Б. П. Михайлова

- Сегодняшнее событие – свидетельство бурного развития хоккея в нашем регионе. При поддержке и непосредственном участии Губернатора Алексея Дюмина развивается любительский, молодежный, детский хоккей. Мы ставим перед собой амбициозные задачи: в следующем сезоне создаем команду Высшей хоккейной лиги. Также хотел бы отметить, что сотрудничество Тульской области с «Ростелекомом» не огранивается проведением больших хоккейных праздников: реализуются программы по устранению цифрового неравенства, подключению к сети Интернет социальных объектов, ведутся работы по развитию системы автоматического весогабаритного контроля в Тульской области и созданию интеллектуальных транспортных систем. Уверен, что наше сотрудничество со столь надежным партнером будет продолжаться и в дальнейшем! - отметил в своем выступлении заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

После торжественной церемонии знаменитый советский хоккеист и тренер, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, заслуженный мастер спорта России Юрий Леонов провел автограф-сессию и мастер-класс для тульских детских команд «Академия Михайлова» и «Виктория». Мальчишки с волнением и вниманием слушали советы легендарного хоккеиста, а зрители постарше, наблюдая за по-прежнему безупречными по выполнению хоккейных элементов на льду, словно возвратились в 80-е, когда нападающий Юрий Леонов блистал в отечественных и международных матчах.

- Очень важно, что ребята сегодня имеют возможность соприкоснуться с одним из символов хоккейной истории – Кубку Гагарина, который поднимали над головой лучшие из лучших. Это станет дополнительным стимулом к их дальнейшему росту и реализации мечты стать настоящим хоккеистом, - подчеркнул Юрий Владимирович.

В марте главный трофей Чемпионата КХЛ будет экспонироваться в городах ЦФО. Тульский Ледовый дворец стал первым пунктом его путешествия из Москвы. Праздник действительно удался на славу, и главный его итог в том, что благодаря инициативе «Ростелекома» болельщики со всех просторов России могут не только почувствовать себя одной большой хоккейной семьей: такие форумы способствуют популяризации здорового образа жизни и развитию массового спорта в нашей стране.