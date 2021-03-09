Директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин: "Свои обещания мы привыкли выполнять"

В конце февраля 2021 года «Тульская транспортная компания» приобрела сразу 42 новые транспортные единицы

Почему стало возможным такое масштабное обновление, на каких автобусах будут ездить жители Тулы и области, продолжится ли расширение автопарка «Тульской транспортной компании» в ближайшем будущем?

Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин.

- С 1 марта 2021 года в регионе изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. По словам министра транспорта Тульской области Родиона Дудника, данное решение продиктовано объективными обстоятельствами, а его цель - сохранить работоспособность транспортной отрасли в целом…

- Именно так, под серьезной угрозой оказалась вся транспортная отрасль региона, повышение тарифов в сложившейся ситуации было жизненно необходимым. За последние 6 лет, с 2015-го горюче-смазочные материалы и запчасти подорожали более чем на 36%, более чем на 82% возросла себестоимость пассажирских перевозок - с 20,98 рублей до 38,24 рублей за 1 поездку. При этом цена поездки не менялась. Все это привело к серьезному экономическому дисбалансу транспортных предприятий, включая и нас. Катастрофически не хватало средств для увеличения и обновления автопарка, на проведение техобслуживания, для выплат зарплат сотрудникам…

Согласитесь, транспорт не может сам по себе становиться современнее и комфортнее: услуга эта недешевая, и ее необходимо оплачивать. В итоге руководителями транспортных компаний было принято коллективное решение: в адрес регионального Минтранса и администрации Тулы было направлено предложение о повышении стоимости поездки.

- Алексей Сергеевич, не прошло и недели с момента изменения стоимости проезда, как в «Тульской ТК» стартовала программа глобального обновления автопарка…

- Это наш ответный шаг правительству Тульской области, прямой результат тех мер, которые были приняты в нашу поддержку и поддержку всей отрасли. Таким образом, мы исполняем поручение Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина и министерства транспорта региона.

Наша компания привыкла выполнять принятые на себя обязательства. Сегодня регулярность выполнения наших рейсов составляет 99,3%, что полностью соответствует требованиям по контракту с правительством региона.

Приобретенные компанией в конце февраля единицы транспорта - это только начало большой и ответственной работы. Новые автобусы будут работать на регулярных маршрутах Тулы и области, что на деле увеличит транспортную доступность в регионе и улучшит качество пассажирских перевозок. Развитие общественного транспорта всегда являлось приоритетным направлением социальной политики, и мы рады принять участие в реализации этой задачи.

До конца марта этого года компанией будет закуплено еще 10 автобусов ПАЗ Вектор NEXT на 40 млн рублей

- Расскажите подробнее про ваши новинки.

- В рамках начатой программы обновления автопарка мы закупили 42 единицы транспорта, объем инвестиций составил 200 млн рублей. Транспорт новый, приобретен у двух компаний в финансовый лизинг сроком на 5 лет.

В числе новинок 9 автобусов ПАЗ-3205 малого класса, 22 автобуса ПАЗ Вектор NEXT среднего класса, 7 автобусов МАЗ 203015 большого класса, 4 «ГАЗели Next».

Выбор в пользу именно этих моделей мы сделали не случайно: автобусы ПАЗ пользуются высоким спросом на рынке пассажирских перевозок благодаря своей повышенной прочности и надежности сборки, эти автобусы могут использоваться в сложных условиях российских дорог.

«ГАЗель NEXT» отличает повышенный уровень безопасности, модель адаптирована под наши дорожные реалии, оснащена программой стабилизации курсовой устойчивости, сохраняет маневренность и управляемость в разных погодных условиях.

- Где будет работать приобретенный транспорт?

- «ГАЗели Next» выйдут на маршруты в Тепло-Огаревском районе, ПАЗы малого класса, рассчитанный на небольшой пассажиропоток, будут работать в Белевском, Арсеньевском и Дубенском районах Тульской области. ПАЗы Вектор NEXT уедут в Алексинский, Богородицкий и Ефремовский районы, а большие МАЗы поставим на востребованный маршрут Тула-Щекино.

- Каковы планы на ближайшую перспективу?

- Реализация программы обновления и развития будет продолжена: до конца марта этого года компанией будет закуплено еще 10 автобусов ПАЗ Вектор NEXT на 40 млн рублей.

В итоге хочу подчеркнуть: развитие региональной системы пассажирских перевозок – необходимый непрерывный процесс для обеспечения самого главного – комфортных и безопасных перевозок людей. Хочется, чтобы наши пассажиры это понимали, а мы, в свою очередь, будем развиваться и прирастать новым современным транспортом и в дальнейшем.