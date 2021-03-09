Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин: "Свои обещания мы привыкли выполнять"

В конце февраля этого года «Тульская транспортная компания» - один из крупнейших частных перевозчиков региона - приобрела сразу 42 новые транспортные единицы.
Наталья КОНОВА
КомментироватьОставить комментарий
В конце февраля 2021 года «Тульская транспортная компания» приобрела сразу 42 новые транспортные единицы

В конце февраля 2021 года «Тульская транспортная компания» приобрела сразу 42 новые транспортные единицы

Почему стало возможным такое масштабное обновление, на каких автобусах будут ездить жители Тулы и области, продолжится ли расширение автопарка «Тульской транспортной компании» в ближайшем будущем?

Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин.

- С 1 марта 2021 года в регионе изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. По словам министра транспорта Тульской области Родиона Дудника, данное решение продиктовано объективными обстоятельствами, а его цель - сохранить работоспособность транспортной отрасли в целом…

- Именно так, под серьезной угрозой оказалась вся транспортная отрасль региона, повышение тарифов в сложившейся ситуации было жизненно необходимым. За последние 6 лет, с 2015-го горюче-смазочные материалы и запчасти подорожали более чем на 36%, более чем на 82% возросла себестоимость пассажирских перевозок - с 20,98 рублей до 38,24 рублей за 1 поездку. При этом цена поездки не менялась. Все это привело к серьезному экономическому дисбалансу транспортных предприятий, включая и нас. Катастрофически не хватало средств для увеличения и обновления автопарка, на проведение техобслуживания, для выплат зарплат сотрудникам…

Согласитесь, транспорт не может сам по себе становиться современнее и комфортнее: услуга эта недешевая, и ее необходимо оплачивать. В итоге руководителями транспортных компаний было принято коллективное решение: в адрес регионального Минтранса и администрации Тулы было направлено предложение о повышении стоимости поездки.

- Алексей Сергеевич, не прошло и недели с момента изменения стоимости проезда, как в «Тульской ТК» стартовала программа глобального обновления автопарка…

- Это наш ответный шаг правительству Тульской области, прямой результат тех мер, которые были приняты в нашу поддержку и поддержку всей отрасли. Таким образом, мы исполняем поручение Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина и министерства транспорта региона.

Наша компания привыкла выполнять принятые на себя обязательства. Сегодня регулярность выполнения наших рейсов составляет 99,3%, что полностью соответствует требованиям по контракту с правительством региона.

Приобретенные компанией в конце февраля единицы транспорта - это только начало большой и ответственной работы. Новые автобусы будут работать на регулярных маршрутах Тулы и области, что на деле увеличит транспортную доступность в регионе и улучшит качество пассажирских перевозок. Развитие общественного транспорта всегда являлось приоритетным направлением социальной политики, и мы рады принять участие в реализации этой задачи.

До конца марта этого года компанией будет закуплено еще 10 автобусов ПАЗ Вектор NEXT на 40 млн рублей

До конца марта этого года компанией будет закуплено еще 10 автобусов ПАЗ Вектор NEXT на 40 млн рублей

- Расскажите подробнее про ваши новинки.

- В рамках начатой программы обновления автопарка мы закупили 42 единицы транспорта, объем инвестиций составил 200 млн рублей. Транспорт новый, приобретен у двух компаний в финансовый лизинг сроком на 5 лет.

В числе новинок 9 автобусов ПАЗ-3205 малого класса, 22 автобуса ПАЗ Вектор NEXT среднего класса, 7 автобусов МАЗ 203015 большого класса, 4 «ГАЗели Next».

Выбор в пользу именно этих моделей мы сделали не случайно: автобусы ПАЗ пользуются высоким спросом на рынке пассажирских перевозок благодаря своей повышенной прочности и надежности сборки, эти автобусы могут использоваться в сложных условиях российских дорог.

«ГАЗель NEXT» отличает повышенный уровень безопасности, модель адаптирована под наши дорожные реалии, оснащена программой стабилизации курсовой устойчивости, сохраняет маневренность и управляемость в разных погодных условиях.

- Где будет работать приобретенный транспорт?

- «ГАЗели Next» выйдут на маршруты в Тепло-Огаревском районе, ПАЗы малого класса, рассчитанный на небольшой пассажиропоток, будут работать в Белевском, Арсеньевском и Дубенском районах Тульской области. ПАЗы Вектор NEXT уедут в Алексинский, Богородицкий и Ефремовский районы, а большие МАЗы поставим на востребованный маршрут Тула-Щекино.

- Каковы планы на ближайшую перспективу?

- Реализация программы обновления и развития будет продолжена: до конца марта этого года компанией будет закуплено еще 10 автобусов ПАЗ Вектор NEXT на 40 млн рублей.

В итоге хочу подчеркнуть: развитие региональной системы пассажирских перевозок – необходимый непрерывный процесс для обеспечения самого главного – комфортных и безопасных перевозок людей. Хочется, чтобы наши пассажиры это понимали, а мы, в свою очередь, будем развиваться и прирастать новым современным транспортом и в дальнейшем.

Интересное