Главный тренер тульского «Арсенала» прокомментировал поражение от «Локомотива» Фото: материалы пресс-служб

На своем поле туляки уступили со счетом 0:3. После игры Дмитрий Парфенов заявил, что команда в оставшихся матчах сезоне сделает все, чтобы добиться положительного результата:

- Преимущество нужно подкреплять забитыми мячами. Смолов вышел и забил, перевернув ситуацию. Нам нельзя развалиться. Виноваты все, я в том числе, даже вопросов нет... Нужно вернуть веру болельщиков. Никого не устраивает эта ситуация. Поверьте, она нас тоже не очень устраивает. Мы просто обязаны сделать то, что должны сделать в плане результата. Еще есть игры, где нужно будет умирать, сражаться, цепляться зубами. Другого пути нет.

Напомним, что в последних 10 матчах РПЛ «Арсенал» заработал всего два очка во встречах с ничейным результатом против «Ротора» и «Зенита». Команда забила 3 мяча, а пропустила 20, в итоге с 14 очками на балансе занимает 15 место в турнирной таблице.