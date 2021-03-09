Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: участницы рассказывают о себе

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Сегодня о себе расскажет Кристина Головская.

- Я только в начале своего пути в органах внутренних дел. В 2020 году мне пришло мое первое звание и я впервые надела на себя форму полиции, чем горжусь сама и вся моя семья.

В свободное от работы время, когда хочется тишины и спокойствия – люблю почитать какой-нибудь интересный детектив или завораживающий роман, встретиться с друзьями, попробовать новый рецепт в деле, посмотреть очередной киношедевр или заняться вышивкой.

Помимо моего стремления сделать этот мир лучше, добрее и справедливее, я также хочу видеть его красивым и разнообразным, поэтому увлекаюсь рукоделием: создаю своими руками не только аксессуары и предметы декора, но и одежду. День изо дня убеждаюсь в том, что красота спасет мир, вы со мной согласны?

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021"

В теплое время года люблю с ветерком прокатиться на велосипеде, прогуляться в парке, поиграть в настольный теннис или посетить интересные места. Однако зимой я тоже не сижу дома, и если утро выходных началось с прогулки на лыжах, среди прекрасных заснеженных лесов - это, однозначно, хорошие выходные. Покататься на коньках, проехаться с горки на тюбинге, слепить вместе с братом снеговика или устроить перестрелку снежками – это все то, что дает мне энергию и кучу положительных эмоций. Как говорится: движение – жизнь и это самая чистая, правда!

Я только в начале своего пути в органах внутренних дел

По жизни меня сопровождают несколько девизов: «Отдых – это смена деятельности», «Не попробуешь – не узнаешь» и «Лучше поздно, чем никогда». Поэтому я стремлюсь каждый день узнавать что-то новое и попробовать себя, никогда не сидеть на месте и стремиться к лучшим результатам, собственно, поэтому я участвую в этом конкурсе.

Подытожив, хочется сказать, что вокруг столько прекрасного и чтобы его увидеть иногда достаточно, лишь поднять глаза. Я готова, а вы?

Проголосовать за Кристину Головскую можно здесь.

Напомним, традиционный фотоконкурс с участием сотрудниц органов внутренних дел Тульской области проходит в пятый раз.