Волонтеры акции взаимопомощи #МыВместе Тульской области застрахованы от несчастных случаев и COVID-19

В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе уже год, добровольцы региона оказывают помощь с покупкой продуктов питания и товаров первой необходимости, а также получением лекарств пожилым людям.

По инициативе главы региона Алексея Дюмина было принято решение застраховать волонтёров от несчастных случаев. В марте 2021 года государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи», на базе которого функционирует волонтерский штаб #МыВместе, заключило с ООО «Страховая компания «Согласие» договор страхования волонтеров. Страховой защитой от несчастных случаев и COVID-19 обеспечены 300 человек, занимающихся волонтерской деятельностью. Страховая сумма на каждого застрахованного составила 200 000 рублей.

Договор страхования был оплачен за счёт благотворительных пожертвований представителем Страховой компании «Согласие», а также партнерами СК «Согласие» - Автомобильным холдингом «КорсГрупп» и ООО ГК «Эльф».