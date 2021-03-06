Коронавирус в Тульской области, последние новости на 6 марта 2021: скончалось 10 человек

За сутки скончалось 10 человек Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за последние сутки коронавирус выявили у 113 человек. Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии - 33 726.

При этом выздоровевших все же чуть больше, чем заболевших - за сутки поправились 114 человек. Всего с начала распространения заболевания в регионе выздоровело 31 266 пациентов.

К сожалению, 10 жителей Тулы и области за прошедшие 24 часа скончались от различных осложнений. Всего с марта 2020 года умерло в регионе 1 318 человек.