Светлана Филатова, инспектор группы оказания госуслуги по выдаче справок о судимости

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Сегодня о себе расскажет Светлана Филатова, инспектор группы оказания госуслуги по выдаче справок о судимости.

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021"

- Место службы: Информационный Центр УМВД России по Тульской области ( с 2003 г.). В 2020 г. Заняла 1 место в смотр-конкурсе «Лучший сотрудник ИЦ в сфере оказания госуслуг».

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: участницы рассказывают о себе

Воспитываю двоих сыновей, 11 и 7 лет .Благодаря им занимаюсь саморазвитием, изучаю психологию. Веду активный образ жизни, регулярно плаваю в бассейне, практикую йогу. Долгое время увлекалась бальными танцами. Очень люблю петь.

Проголосовать за Светлану Филатову можно здесь.

Напомним, традиционный фотоконкурс с участием сотрудниц органов внутренних дел Тульской области проходит в пятый раз.