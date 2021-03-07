Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: участницы рассказывают о себе

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Сегодня о себе расскажет Ксения Быкова.

– Родилась в городе-герое Туле в 1996 году. Моими увлечениями являются : фотография, изучение психологии спорт (в том числе занятия в тренажерном зале,йога,пилатес), так же являюсь автолюбителем, поскольку вождение приносит только удовольствие. Обожаю путешествовать, планирую изучить бескрайние просторы России.

В преддверии Международного женского дня «Комсомольская правда» - Тула» совместно с УМВД России по Тульской области запускает конкурс среди сотрудниц органов внутренних дел региона

Работа в полиции – это прежде всего помощь гражданам в определенных ситуациях. Даже снимая форму, полицейский должен выполнять свой гражданский долг.

Именно поэтому моим девизом в жизни служат слова: «Для того, чтобы сделать что-то правильное сегодня – нужно оказать содействие обществу».

Проголосовать за Ксению Быкову можно здесь.

Напомним, традиционный фотоконкурс с участием сотрудниц органов внутренних дел Тульской области проходит в пятый раз.