Маньяк-рецидивист из Тульской области, жестоко убивший школьницу, приговорен к пожизненному заключению Фото: Алексей ФОКИН

В июне 2020 года мужчина, освободившись из мест лишения свободы, прямо на следующий день изнасиловал свою знакомую. Девушку он запугал, поэтому в полицию она не обратилась.

В этом же месяце он совершил другое жестокое преступление. Он похитил 13-летнюю девочку от местного дома культуры и отвел в лес. Там он жестоко избил ее и совершил в отношении ребенка изнасилование и иные действия сексуального характера. Чтобы скрыть преступление, он нанес девочке множественные удары ножом, от которых она скончалась. Через три дня ребенка нашли в лесополосе.

Маньяка осудили сразу по шести статьям: два изнасилования, опасность заражения ВИЧ-инфекцией, совершении иных действий сексуального характера, похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве с особой жестокостью. Теперь в колонии особого режима он останется до конца жизни.