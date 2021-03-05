Правильные блины можно всем! Фото: материалы пресс-служб

Рецепт от фитнес-инструктора фитнес-клуба «В Форме» Анны Каврыженко @anna_kavr

Правильные блины можно всем! Фото: материалы пресс-служб

Рисовые блинчики могут являться как десертом, ели подать их с фруктами, так и основным блюдом, если подать их с низкокалорийной начинкой, например, с питьевым творогом.

НАДО: мука рисовая – 150 гр., молоко нежирное – 400 мл., яичный белок – 2 шт., мед – 1 ч. л. либо стевию 1/2 ч. л. (подсластитель добавляется по желанию), соль – 0,2 ч. л., сода – 0,2 ч. л.

ГОТОВИМ:

1. Взбейте в посуде яичный белок с солью и медом (стевией).

2. Насыпьте в полученную смесь рисовую муку и молоко, тщательно сбейте всё миксером.

3. Далее растопите соду горячей водой и добавьте её в готовое тесто и перемешайте.

4. Поставьте сковородку на плитку и смажьте ее дно маслом (для антипригарной посуды можно не применять).

5. Далее в нагретую сковородку налейте немного теста и равномерно его распределите. Пожарьте блины с 2-х сторон.

• Калории*: 160 ккал

• Белки: 5 г

• Жиры: 3 г

• Углеводы: 25 г

Рецепт от фитнес-инструктора фитнес-клуба «В Форме» Дениса Шалимова @denis.shalimov1

Правильные блины можно всем! Фото: материалы пресс-служб

Рекомендуем сделать эти блинчики тем, кто любит полезные и диетические рецепты.

НАДО: 1 куриное яйцо, 150 гр рисовой муки, 250 мл молока (возьмем обезжиренное молоко 0,5% жирности), натуральный сахарозаменитель (хорошо использовать стевию).

ГОТОВИМ:

1. Взбиваем яйца с сахарозаменителем и щепоткой соли.

2. Добавляем муку и тщательно все перемешиваем.

Такие рисовые блины станут не только идеальным завтраком, но и основой для тортов!

• Калории:

165 ккал

• Белки: 5 г

• Жиры: 3 г

• Углеводы: 35 г

Рецепт от фитнес-менеджера групповых и индивидуальных программ «Велнес центра N-ergo» Татьяны Кушнир @kushnir_trener

Правильные блины можно всем! Фото: материалы пресс-служб

Блины на кукурузной муке. Учитывая калорийность, их можно пробовать и на перекус, и на завтрак, и как десерт к обеду.

НАДО: молоко 350 мл., яйцо1 шт., стевия 1 ч.л., разрыхлитель 1\4 ч.л., мед по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Смешайте молоко с яйцом, добавьте стевию.

2. В полученную смесь добавьте муку с разрыхлителем. Разогрейте сковороду и обжарьте блинчики с добавлением масла или без, если сковорода с антипригарным покрытием. По желанию, намажьте блинчики вкусной начинкой - можно использовать мягкий творог с фруктами.

3. Подавайте горячими с вашим любимым напитком. Блинчики отлично сочетаются с медом, вареньем или джемом, повидлом, сметаной, фруктами, мягким творогом, творожным и плавленным сыром.

• Калории: 174 ккал

• Белки: 5 г

• Жиры: 3 г

• Углеводы: 30 г

Рецепт от фитнес блогера, тренера, нутрициолога Кристины Котельниковой @kotelnikovasports

Правильные блины можно всем! Фото: материалы пресс-служб

Блины на овсяной муке. Рецепт отлично подойдет на завтрак, можно с плавленым сыром, только правильным и полезным.

НАДО: овсяные хлопья и отруби – 150 гр., молоко не жирное – 400 мл., мед – 1 ч. л. либо стевию 1/2 ч. л. (подсластитель добавляется по желанию), яичный белок – 2 шт., соль – щепотка, сода – 0,2 ч. л.

ГОТОВИМ:

1. Размельчите овсянку и отруби в блендере.

2. Высыпьте полученную смесь в чашку и добавьте молоко, яичный белок, соль и подсластитель мёд или стевию. Тщательно взбейте смесь миксером.

3. Сделайте гашение соды небольшим количеством кипятка над чашкой с тестом.

4. Поджарьте блины с двух сторон на небольшом огне. Лучше без масла.

• Калории: 194 ккал

• Белки: 5 г

• Жиры: 3 г

• Углеводы: 30 г

* Калорийность и БЖУ на 100 грамм.