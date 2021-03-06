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Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: участницы рассказывают о себе

В преддверии Международного женского дня «Комсомольская правда» - Тула» совместно с УМВД России по Тульской области запускает конкурс среди сотрудниц органов внутренних дел региона
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Екатерина Ларина, следователь следственного отделения ОМВД России по Ясногорскому району

Екатерина Ларина, следователь следственного отделения ОМВД России по Ясногорскому району

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Сегодня о себе расскажет Екатерина Ларина, следователь следственного отделения ОМВД России по Ясногорскому району.

- Я ответственный, целеустремленный, пунктуальный и коммуникабельный человек. Постоянно стремлюсь развиваться и совершенствоваться в профессиональной сфере. Считаю главными своими личными качествами – это честность и отзывчивость.

Свободное от службы время посвящаю своей семье. Люблю читать книги в основном фантастику и романы. Любимая книга Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Также очень люблю путешествовать. Считаю, что наша страна Россия – это самая красивая и многогранная страна в мире, так как у нас есть все: и высокие горы, и засушливые пустыни, и бурные реки, холодные и теплые моря. И все это настолько прекрасно, что любоваться можно вечно. Поэтому у меня есть цель – побывать во всех уголках нашей необъятной Родины.

В свободное время также, как и любая девушка, люблю походить по магазинам в поисках чего-либо интересного.

Проголосовать за Екатерину Ларину можно здесь. Напомним, традиционный фотоконкурс с участием сотрудниц органов внутренних дел Тульской области проходит в пятый раз.

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