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Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: участницы рассказывают о себе

В преддверии Международного женского дня «Комсомольская правда» - Тула» совместно с УМВД России по Тульской области запускает конкурс среди сотрудниц органов внутренних дел региона
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Елена Маслёнкова, лейтенант внутренней службы

Елена Маслёнкова, лейтенант внутренней службы

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Сегодня о себе расскажет Елена Маслёнкова, лейтенант внутренней службы.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: участницы рассказывают о себе

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: участницы рассказывают о себе

- Окончила в 2015 г. Финансовый университет при Правительстве РФ, в 2018 г. Российский Государственный университет Юстиции.

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021"

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021"

С 2013 года работала в УФМС России по Тульской области, с 2016 года прохожу службу в УМВД России по Тульской области.

Вообще я оптимистка. В людях люблю открытость и честность .

Вообще я оптимистка. В людях люблю открытость и честность .

Заветная мечта — служить в полиции и помогать людям. Открытая, эмоциональная, целеустремленная. Вообще я оптимистка. В людях люблю открытость и честность.

Проголосовать за Елену Маслёнкову можно здесь.

Напомним, традиционный фотоконкурс с участием сотрудниц органов внутренних дел Тульской области проходит в пятый раз.

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