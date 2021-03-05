Елена Маслёнкова, лейтенант внутренней службы
Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".
Сегодня о себе расскажет Елена Маслёнкова, лейтенант внутренней службы.
Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: участницы рассказывают о себе
- Окончила в 2015 г. Финансовый университет при Правительстве РФ, в 2018 г. Российский Государственный университет Юстиции.
Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021"
С 2013 года работала в УФМС России по Тульской области, с 2016 года прохожу службу в УМВД России по Тульской области.
Вообще я оптимистка. В людях люблю открытость и честность .
Заветная мечта — служить в полиции и помогать людям. Открытая, эмоциональная, целеустремленная. Вообще я оптимистка. В людях люблю открытость и честность.
Проголосовать за Елену Маслёнкову можно здесь.
Напомним, традиционный фотоконкурс с участием сотрудниц органов внутренних дел Тульской области проходит в пятый раз.