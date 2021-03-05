В Туле ожидается сильнейший за последние годы паводок Фото: Игорь КОПЫТОВ

Зима 2020-2021 выдалась крайне щедрой на осадки. Глубина промерзания почвы на данный момент составляет 39 см, количество воды в снеге, по последним данным, превышает норму на 66%.

По выводам специалистов МЧС, снегозапас на территории Тульской области превышает многолетние значения за последние как минимум три десятилетия. И по прогнозам, метели ждут нас еще и в марте. Так что сегодняшний запас воды в почве — не предел. Единственное, что может смягчить ситуацию, так это грядущие морозы. Но надеяться на «мягкий» сценарий весеннего паводка не стоит.

Начиная с конца февраля дежурная смена Ситуационного центра круглосуточно с использованием датчиков автоматического контроля ведет мониторинг уровня воды в реке Упе в районе населенного пункта Нижние Присады, а также на реке Шиворонь в районе села Дедилово. По последним данным, показатели находятся в плановом значении.

В Туле ожидается сильнейший за последние годы паводок Фото: Алексей ФОКИН

Давным-давно...

Надо отдать должное, Тулу за всю ее историю существования затапливало не раз. Солидная часть города располагалась в низинной местности, в поймах как самой Упы, так и малых рек. Так, одно из самых грандиозных подтоплений случилось весной 1901 года. В ночь на 4 апреля Упа вышла из берегов и залила до 1000 домов и пассажирскую станцию Тула Сызрано-Вяземской железной дороги. Вода поднялась необыкновенно быстро и выступила из берегов в полночь, когда все спали.

Не меньшим бедствием стал разлив Упы в 1908 году. Вечером 8 апреля вода начала заливать Подъяческие улицы, к утру 9 апреля Нижнеподъяческая оказалась по пояс в воде. (Чтобы сориентироваться на современной карте города — это местность рядом с Суворовским училищем.) Тогда ледоходом был попорчен коночный мост, так что движение конки временно приостановлено. Также были затоплены низменные места между Рождественской улицей и Демидовской Плотиной. Вышедшая из берегов река Воронка на Садовой и Технической улицах залила 35 домов.

В Туле ожидается сильнейший за последние годы паводок Фото: Игорь КОПЫТОВ

...и уже недавно

В советские годы тоже было несколько крупных наводнений. В 1926 году в паводок вода накрыла даже остров, на котором стоит оружейный завод. Еще одно сильное наводнение произошло в апреле 1970 года, когда затопило многие прилегающие к Упе улицы, включая частный сектор за цирком. Всего пострадало 240 домов. Под водой оказались улицы Нижнеприупская, Карла Маркса, Плеханова, Замочная, Арсенальная, Гармонная, Теплова, Галкина, Горького, Дрейера и другие.

И все же рекордный паводок произошел позже, в 1994 году, когда подъем воды в реке Упе составил 584 см при критической норме 485 см, то есть на метр выше зоны затопления. А Тулица залила все прибрежные улицы в Зареченском и Пролетарском районах города. Впрочем, реки из берегов тогда вышли по всей области - подъем воды в Оке около Белева составил 1250 см при отметке затопления 1150, в Алексине 1155 при критической точке 1120.

В 2013 году набережную реки Упы со стороны Пролетарского моста тоже полностью затопило. Вода в реках тогда поднялась на 540 сантиметров при критическом уровне - 450 сантиметров. А последний раз серьезный паводок в Тульской области был в 2018 году. Тогда в Туле подтопило участок проезжей части по набережной Дрейера. Кстати, в 2020 году вода поднялась всего на полметра.

В Туле ожидается сильнейший за последние годы паводок Фото: материалы пресс-служб

Только расчищать!

Впрочем, мелководная Тулица «бушевала» тогда не просто так. Русло было реально захламлено многими годами накапливаемым тут мусором — как бытовым, так и природным. В некоторых местах на границе между Пролетарским и Зареченским тогда еще районами представляла собой отличный заграждающий фильтр. Учитывая печальный опыт в конце 90-х была проведена массовая расчистка, что на несколько последующих лет сняло остроту вопроса. В последствии несколько раз работы проводились повторно.

В нынешнем году к паводку спасательные службы также начали готовиться заранее. Специальные бригады спасателей уже приступили к расчистке малых рек Тулы и их прибрежной полосы. Так, на русле реки Воронки освободили от мусора, деревьев и веток участок длиной 2,5 километра. В ближайших планах еще 1,5 километра, а потом специалисты займутся Тулицей. Чистят и ливневую канализацию, особенно в низинных точках города.

Все работы должны быть завершены уже к 10 марта.

В Туле ожидается сильнейший за последние годы паводок Фото: материалы пресс-служб

Картина стихии

По последним оценкам, в район потенциального подтопления только в оружейной столице могут попасть 250 домов на 9 участках в Центральном, Пролетарском и Привокзальном округах города. В зоне риска окажется около 650 человек.

Кроме того, стихия может затронуть и несколько мостов в некоторых населенных пунктах Большой Тулы - Федоровке, Берниках и Нижних Присадах. При наихудшем сценарии ситуация может затронуть и 32 дома в селе Дедилово. Подъем воды в реке Упе зависит от сбросов Щекинского водохранилища, в реке Воронка от Косогорского металлургического завода.

Сейчас по каждому опасному участку уже подготовлен конкретный план действий. В случае подтопления туляков обеспечат необходимым продовольствием, медицинской помощью. Также будут созданы условия для обеспечения пожарной безопасности.

В Туле ожидается сильнейший за последние годы паводок Фото: Игорь КОПЫТОВ

Отрезанные от цивилизации

В целом по области в зону затопления попадают 14 низководных мостов в восьми муниципальных образованиях области - Белевском, Ефремовском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Суворовском и Щекинском районах, что приведет к нарушению прямого транспортного сообщение с 55 населенными пунктами, в которых проживают 2361 человек, в том числе 260 детей.

Также высока вероятность того, что зальет участок дороги областного значения Ефремов — Данков.

Для смягчения прохождения паводка в регионе создана группировка численностью более 10 тысяч человек и около 2 тысяч единиц техники. При необходимости предполагается привлечь аэромобильную группу Тульского спасательного центра.