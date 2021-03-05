Клиника эстетической медицины Елены Черных - технологии здоровья и молодости Фото: материалы пресс-служб

Руководитель клиники врач-косметолог Елена Черных признана победителем в номинации «Доктор года-2020». В том же году клиника получила награду в номинации «Лучший центр эстетической медицины» в конкурсе «Клиника года-2020». Также, клиника дважды номинировалась на премии «Тульский бренд», а в прошлом году получила первое место.

Клиника эстетической медицины Елены Черных - технологии здоровья и молодости Фото: материалы пресс-служб

Клиника Елены Черных считается одним из самых популярных центров эстетической медицины нашего региона. Принципы надежности, технологичности и профессионализма диктуют высокие стандарты услуг и ежедневное развитие.

Это происходит за счет профессионального состава команды. Каждый врач в курсе последних веяний индустрии, при этом в работе используются лишь проверенные и сертифицированные методики для совершенствования кожи лица и эстетики тела. Врачи клиники постоянно проходят обучение на международных конгрессах по красоте и инновационным технологиям в области косметологии. Авторские методики, которые разработаны в результате многолетней практики дают ощутимый результат за короткие сроки.

Клиника эстетической медицины Елены Черных - технологии здоровья и молодости Фото: материалы пресс-служб

Естественная красота - сейчас глобальный тренд, которого Клиника Елены Черных придерживается с самого начала. Чтобы избежать эффекта “искусственности” врачи клиники придерживаются золотого стандарта косметологии - сочетание аппаратной косметологии и инъекционной. Использование такого подхода поворачивает время вспять, возвращая коже и телу прежние свойства.

Косметология, как и любая другая медицинская наука обязана двигаться в ногу со временем. Максимальный эффект возможен, когда для работы используется последнее оборудование с учетом новых исследований и технологических возможностей. Клиника Елены Черных соответствует этим требованием и предоставляет процедуры на аппаратах ведущих мировых производителей. Благодаря этому, привлекательность и лощеный внешний вид достигаются без быстро и без вреда для здоровья.

Клиника эстетической медицины Елены Черных - технологии здоровья и молодости Фото: материалы пресс-служб

В Клинике Елены Черных представлены только проверенные и запатентованные аппаратные методики. Вот некоторые из них:

- Безоперационная подтяжка лица и омоложение кожи с Morpheus 8

- Коррекция возрастных изменений с абсолютно естественным эффектом одним взмахом руки. Инновационная процедура проводится на израильских платформах последнего поколения. В основе принципа лежит многоигольчатая RF-технология, которая устраняет морщины и неровности кожи. Процедура не нарушает целостность кожного покрова благодаря радиочастотному воздействию тончайших электродов.

- Глубокое воздействие на внутренние слои кожи дает беспрецедентный лифтинг- эффект - минус 10-15 лет.

- Устранения пигментных пятен, сосудистой сетки и гладкая текстура лица с Lumecca. Процедура осуществляется на базе израильской технологии In Mode с помощью неинвазивной методики. Фотоомоложение воздействует на глубокие слои дермы, запуская естественные процессы омоложения. Процедура избавляет от избыточных клеток, образующих пигментные пятна, не только на лице, но и на шее, руках и в зоне декольте. Идеально ровный тон и помолодевшее лицо достигаются с помощью одного 10 минутного сеанса без боли и травматизации.

- Длительный лифтинг с Morpheus Избавиться от морщин, увеличить эластичность кожи и скорректировать овал лица можно без операционных вмешательств. Для процедуры используется инновационная насадка Fractora Forma, которая предназначена для быстрого и эффективного лифтинга кожи лица. Видимый эффект от RF омоложения при помощи аппарата Forma InMode наступает настолько быстро, что данную процедуру называют "лифтингом на скорую руку". Один сеанс позволяет устранить второй подбородок, избавиться от выраженных носогубных складок и птоза щек, убрать отеки под глазами, подтянуть кожу шеи, коленей, плеч и кистей или выровнять тон лица.

Клиника эстетической медицины Елены Черных - технологии здоровья и молодости Фото: материалы пресс-служб

Вспоминая о “золотом стандарте” косметологии, нужно понимать, что для полного и при этом естественного омоложения необходимы инъекционные процедуры. Только тогда окружающие заметят изменения, а желаемая красота станет осязаемой. Для этого врачи-косметологи клиники составят план процедур, согласуют с детали и запустят процесс преображения в тот же день.

Клиника Елены Черных знает главный секрет красоты и готова им поделиться с вами!

Услуги:

Контурная пластика лица;

Лазерная эпиляция;

Ультрзвуковой лифтинг (СМАС);

Лазерное омоложение, шлифовки;

Трихология

Инъекционные процедуры

Криокосметология

Лазерная косметология

Татуаж

Преимущества:

- Команда косметологов, которая продолжает обучаться и держит руку на пульсе современной косметологии.

- Разносторонний и глубокий подход к запросу клиента. Поддержание антиэйдж концепции с помощью актуальных техник.

- Принцип поддержания красоты изнутри, чтобы процедуры имели пролонгированный эффект.

г. Тула, Шевченко, 5

+7 960 602-85-13