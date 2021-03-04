«Институт клинической реабилитологии» в Туле: Мы поставим вас на ноги Фото: материалы пресс-служб

По данным статистики отмечается постоянный рост числа больных с хроническими болевыми синдромами различной локализации, связанными с патологией мышечной системы (миофасциальных, мышечно-тонических, скелетно-мышечных).

Наиболее частой локализацией таких болей у взрослых является спина. У детей поражение мышечной системы происходит при многих врожденных и приобретенных заболеваниях опорно-двигательного аппарата (ОДА): мышечной кривошее, косолапости, детском церебральном параличе (ДЦП), последствиях травматических, воспалительных и инфекционных заболеваний нервной системы. На фоне этих состояний происходит необратимое изменение структуры мышц, появляются стойкие длительные боли в спине и конечностях, головные боли, при которых не эффективно традиционное консервативное лечение.

«Институт клинической реабилитологии» в Туле: Мы поставим вас на ноги Фото: материалы пресс-служб

АО «Институт клинической реабилитологии» успешно справляется со всеми этими проблемами. Он функционирует по принципу «хирургического стационара одного дня», используя 6 запатентованных изобретений его основателя, заслуженного изобретателя РФ, доктора медицинских наук, профессора В. Б. Ульзибата.

«Институт клинической реабилитологии» в Туле: Мы поставим вас на ноги Фото: материалы пресс-служб

Медицинская технология «Поэтапная фибротомия в ортопедии», используемая в институте, предназначена для оперативного устранения участков структурно измененной мышечной ткани и миофасциального болевого синдрома. Эта технология и скальпель «микрофибриллотом В. Б. Ульзибата» внесены в Государственный Реестр РФ. Минимальная травматичность лечения в связи с отсутствием разреза на коже, возможность одновременного воздействия на разные группы мышц с учетом их взаимодействия без последующего гипсования, работа в амбулаторных условиях способствуют быстрому восстановлению после операции, существенному улучшению двигательных возможностей и качества жизни пациентов.

Курс оперативного лечения включает несколько этапов. Планирование каждого этапа происходит совместно врачами и пациентами (родителями пациентов), основывается в каждом случае на знании индивидуальных особенностей течения болезни у конкретного больного в зависимости от его возраста, клинического диагноза и степени тяжести заболевания, наличия сопутствующей патологии. Операции проводятся под общим или местным обезболиванием. Число противопоказаний к операции ограничено.

Своевременное проведение оперативного лечения по медицинской технологии«Поэтапная фибротомия в ортопедии» способствует ортопедической коррекции имеющихся деформаций, уменьшению миофасциальной боли, что в сочетании с консервативной восстановительной терапией значительно повышает реабилитационный потенциал пациентов с патологией ОДА, хроническими болевыми синдромами и ДЦП.

Нас радует тот факт, что в настоящее время подавляющее большинство пациентов приезжает в нашу клинику по направлению лечащих врачей поликлиник, стационаров, реабилитационных центров, санаториев. Мы расцениваем это явление как заслуженное и оправданное доверие нам, нашему профессионализму, основанное на личном опыте лечения наших пациентов врачей разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Были времена, когда такие направления являлись редкостью, пациенты в основном приезжали к нам по собственной инициативе, узнавая о существовании института чаще всего друг от друга.

В нашем центре работают опытные профессионалы, понимающие и принимающие всю возложенную на них ответственность за здоровье и жизнь пациентов с достаточно тяжелыми, часто неизлечимыми заболеваниями. Получение относительно быстрого и качественного результата собственной работы воодушевляет и вдохновляет на новые достижения. Мы понимаем, что надо сделать все возможное для успеха реабилитации своих пациентов, особенно детей, для максимальной адаптации их к жизни в обществе.

Для удобства пациентов в соответствии с определенным графиком осуществляются выезды операционных бригад института в другие города России и стран СНГ при наличии официального приглашения любого заинтересованного учреждения. Возможен выезд врачей института в регионы для проведения консультации пациентам по договоренности с руководителями медицинских и социальных учреждений, председателями обществ инвалидов.

«Институт клинической реабилитологии» в Туле: Мы поставим вас на ноги Фото: материалы пресс-служб

Основные наши задачи - повышение качества и доступности специализированной амбулаторной ортопедической помощи. По методике профессора В. Б. Ульзибата сотрудниками Тульского Института клинической реабилитологии успешно проведены операции более 50 тысяч человек. Особенно мы рады за наших маленьких пациентов, которые после проведенной операции забывают о боли и проблемах, связанных с заболеванием. Это большое счастье - когда ребенок, который никогда не мог ходить, идет так, что его практически не отличишь от здорового. Но главное - мы даем им шанс вести жизнь, полную радости от свободы движений и самостоятельных решений!

Адрес: 300044, г. Тула, ул. М. Горького, д. 29 Б Контактный телефон: (4872) 47−01−70, 47−04−30; факс: 47−03−44

Для консультаций с врачами: 8−910−168−67−57 (с 10−00 до 17−00) Сайт: www.ulzibat.ru. Е-mail: icreab@yandex.ru.