Покушение или все-таки кража?

Так обвиняемые выносили пентоксид ванадия с территории цеха. Фото: 71.мвд.рф

Картинки про таких ушлых «умельцев» в советское время регулярно печатали в журнале «Крокодил». Ну вы помните - эта публика яростно тащила с предприятий через проходные и заборы с колючей проволокой все, что плохо лежит. Столько лет прошло, а плохие привычки у людей остались…

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ЗАВОД

В Туле базируется металлургическое предприятие, которое, без всяких сомнений, известно на весь мир. «ЕВРАЗ Ванадий Тула» - уникальный завод, крупнейший в Европе и в России производитель пентоксида ванадия, а также феррованадия-50 и феррованадия-80. Это добавки, которые используются для выплавки высокопрочной стали (на это идет 90% всего добываемого ванадия), для производства самых прочных автомобильных деталей и буровых платформ.

И вот вдруг в марте прошлого года полицейские задерживают шесть человек, работавших на «ЕВРАЗ Ванадий Тула». Все новостные ленты облетает известие: этих людей подозревают в краже продукции с родного металлургического завода. Оказывается, в течение нескольких месяцев они вывозили с территории тот самый пентоксид ванадия.

53-летний Игорь Жижин - казалось бы, заслуженный старожил предприятия. На завод пришел в далеком 1989-м, сразу после армии. И все это время, больше двадцати лет, работал здесь электриком. Должность такая, что человек имеет доступ практически во все цеха.

И вот осенью 2019 года появилась у него в голове идея попробовать продавать налево пентоксид ванадия, который производит завод. Об этом уже сам Жижин позже на допросах рассказывал. Собственно, именно он всю эту систему придумал и подобрал для этого целую «команду».

ВЫВЕЗЛИ 355 КГ ВЕЩЕСТВА

Сначала Жижин нашел среди скупщиков цветного металла человека, который заинтересовался пентоксидом ванадия. Тот попросил принести «образец». Жижин собрал около килограмма вещества, положил в пакет и вынес через проходную в сумке - O5V2 хоть и является производным от металла, но по консистенции вроде густой пасты, поэтому на металлодетекторе не пищит. Скупщик предложил покупать «товар» по 100 рублей за кило. Жижин согласился.

Дальше - больше. Игорь Жижин начал искать подельников. В течение нескольких недель он «завербовал» четырех сотрудников гидрометаллургического цеха, где производится пентоксид ванадия. По версии следствия, Александр Баранов, Денис Арбузов, Дмитрий Аникеев и Алексей Котов согласились выносить с территории цеха под одеждой пакеты с веществом и укладывать их в указанные Жижиным ящики в электрощитовой. (За каждый такой пакет весом 10 - 12 кг они получали по 300 рублей). Отсюда их должен был забирать шестой, сотрудник ЧОПа Сергей Солдаткин. Пакеты с пентоксидом Жижин обвязывал вокруг живота, прикрывая курткой, передавал Солдаткину, а тот выезжал с территории на служебной машине, доставляя их перекупщику.

По версии следствия, друзья до своего задержания «наторговали» на несколько сотен тысяч рублей - с октября 2019 года по март 2020-го так с завода вывезли 29 свертков на 355 килограммов. Еще почти столько же расфасованного вещества (293 с лишним кг) мужчины забрать из электрощитовой не успели…

Впрочем, на заводе не исключают, что на самом деле обвиняемые могли начать вывозить пентоксид ванадия и раньше, и что масштабы понесенных предприятием убытков куда выше.

СТОИЛО ЭТО ТОГО?

Сейчас дело слушается в Пролетарском районном суде. Но если изначально уголовное дело было возбуждено по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», в итоговой редакции обвинение всем было предъявлено лишь по статье «покушение на кражу». Хотя при этом в обвинении черным по белому: с завода вывезли 29 свертков на 355 кг. А что же это такое, если не кража? Какое же это покушение, если дело было сделано, а деньги от скупщика получены?!

В любом случае в сухом остатке - личная катастрофа шести человек, которых черт дернул воровать на родном заводе. Уж коллеги от них такого никак не ожидали, каждый из шестерых был на хорошем счету. При этом на «ЕВРАЗ Ванадий Тула» - высокие для Тулы зарплаты, стабильные заработки, соцпакет. А теперь каждому из обвиняемых грозит до 4 лет тюрьмы. И куда же ты после судимости с такой-то вехой в биографии устроишься? Статья 158 - для любого работодателя звоночек. Вряд ли таких «специалистов» где-то ждут с распростертыми объятиями. Ну и стоило это того?