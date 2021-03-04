Легендарный трофей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Кубок КХЛ в Туле Фото: Игорь КОПЫТОВ

Главный трофей чемпионата КХЛ выполнен из серебра, а снаружи покрыт позолотой. Его масса — 19 килограммов, высота 84,5 см. Объем — около 12 литров. На лицевой стороны выгравировано изображения первого космонавта в скафандре и летящей кометы, а на обратной — изображение хоккеиста. По кругу он украшен небольшими шайбами, на которых гравируются названия команд-победителей чемпионата. На днище кубка — эмблема КХЛ.

Легендарный трофей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Кубок КХЛ в Туле Фото: Игорь КОПЫТОВ

На торжественную церемонию открытия выставки, которая продлится всего один день, 4 марта, прибыл знаменитый советский хоккеист и тренер, чемпион мира в составе сборной СССР, заслуженный мастер спорта России Юрий Леонов. Предваряя мастер-класс для совсем юных гостей спортивного праздника — воспитанников тульской хоккейной школы — он подчеркнул:

Легендарный трофей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Кубок КХЛ в Туле Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Самый главный секрет для тех, кто хочет стать хоккеистом — это по-настоящему желать этого, идти к своей мечте, не отвлекаясь на трудности. И тогда у вас все получится. По окончанию церемонии открытия любой желающий мог сфотографироваться с хоккейным трофеем, принять участие в конкурсах от организаторов.

Легендарный трофей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Кубок КХЛ в Туле Фото: Игорь КОПЫТОВ

Вечером же туляков ждет настоящая «ледяная жара» - финальный матч сезона МХЛ между командами «Академия Михайлова» (Тульская область) – «СКА 1946» (Санкт-Петербург). Начало в 19.00.

Легендарный трофей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Кубок КХЛ в Туле Фото: Игорь КОПЫТОВ

Кстати, кубок Гагарина будет доступен и для посетителей вечерней игры.

После Тулы Кубок КХЛ будет экспонироваться в течение марта еще в городах ЦФО — Липецке, Курске, Смоленске, Калуге, Костроме и Ярославле.

Легендарный трофей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Кубок КХЛ в Туле Фото: Игорь КОПЫТОВ

Легендарный трофей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Кубок КХЛ в Туле Фото: Игорь КОПЫТОВ

Легендарный трофей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Кубок КХЛ в Туле Фото: Игорь КОПЫТОВ

Легендарный трофей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Кубок КХЛ в Туле Фото: Игорь КОПЫТОВ

Легендарный трофей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Кубок КХЛ в Туле Фото: Игорь КОПЫТОВ