Николай Воробьев оказал адресную благотворительную помощь семьям из Белевского и Арсеньевского районов

Николай Юрьевич побывал в гостях у многодетной семьи Анастасии и Артема Никитиных

В среду, 3 марта, председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев встретился с жителями Белевского и Арсеньевского районов.

Поездка началась с Белева. Вместе с главой муниципального образования город Белев Владимиром Корыстовым Николай Юрьевич побывал в гостях у многодетной семьи Анастасии и Артема Никитиных.

Депутат поздравил с приближающимся женским праздником бабушку, маму и трех дочек, а также вручил подарки: цветы женщинам, планшеты для старших девочек и куклу для младшей. Кроме того, Николай Воробьев вручил долгожданный жилищный сертификат молодой семье.

Затем состоялась беседа за чаем. Многодетная мама рассказала, что семья давно мечтает расширить жилплощадь и приобрести дом, на это и планируют потратить полученный сертификат. Дом присмотрели недалеко от нынешнего места жительства.

Теперь у Андрея Шаева появилась возможность бывать на улице

Николай Воробьев попросил Владимира Корыстова оказать помощь при осмотре и проверке технического состояния дома, а также пообещал содействовать в вопросе оформления жилья.

– Хотелось бы в преддверии Международного женского дня пожелать всем женщинам в вашей замечательной семье крепкого здоровья! Любите и будьте любимыми, – сказал Николай Юрьевич.

Семья искренне поблагодарила депутата за оказанную помощь.

– Спасибо, что не забываете о нас и всячески поддерживаете, – сказала Анастасия Никитина от имени домочадцев. – Это очень важно для нас.

Еще одну многодетную семью председатель облдумы посетил в Арсеньевском районе. В ней четверых дочек воспитывает отец-одиночка Александр Крючков. Вместе с главой администрации муниципального образования Манаенское Арсеньевского района Олегом Шибаловым Николай Юрьевич поздравил представительниц прекрасного пола и вручил подарки, среди которых была электронная кукла.

Отец-одиночка Александр Крючков из Арсеньевского района воспитывает четырех дочек

– Ее будут звать Вика, – обрадовалась младшая дочка Дарья Крючкова.

Тем временем старшие дети, поблагодарив Николая Юрьевича, принялись рассматривать новенькие рюкзаки к школе.

– Я хочу вам предложить всей семьей летом отправиться в замечательный лагерь «Детская Республика Поленово», – сказал депутат. –Там благоприятная атмосфера, дети отдохнут, пообщаются со сверстниками. А глава семейства, при желании, сможет устроиться на летнюю подработку.

Посетить лагерь и устроится на летнюю подработку в качестве звукорежиссера захотел и сосед многодетной семьи Андрей Шаев. Ему Николай Юрьевич подарил сегодня инвалидную коляску с шипованными колесами. Отец многодетной семьи Александр Крючков ранее просил депутата оказать помощь своему соседу. Увидев, что молодой парень совсем не может передвигаться зимой, он обозначил проблему отсутствия шипованных колес на инвалидной коляске. Николай Юрьевич решил расширить необходимый перечень оборудования и приобрел полный комплект: инвалидную коляску, шипованные колеса, мотопривод и полозья для передвижения по снегу. Подарок оказался очень кстати, так как выяснилось, что нынешняя коляска молодого человека выходит из строя.

– Я очень вам благодарен, Николай Юрьевич, за этот подарок, ведь на протяжении пяти лет мне не удавалось решить проблему передвижения зимой. Стандартные коляски из-за узких колес застревают на дороге, поэтому в холодное время года я становлюсь затворником. Теперь у меня появилась возможность бывать на улице, – поделился Андрей Шаев.

Николай Юрьевич поздравил девочек семьи Крючковых с наступающим 8 Марта и вручил подарки, в том числе электронную куклу

Молодой человек учится онлайн. Он студент второго курса Государсвенного бюджетного профессионального учреждения города Москвы "Колледж автоматизации и информационных технологий №20", интересуется компьютерными технологиями, а еще занимается ремонтом электроники. Хотел бы освоить программирование, но зрение не позволяет. В ходе беседы Андрей рассказал о проблеме обучения инвалидов.

– Во многие заведения их просто не берут. Но я не сдавался, пробовал еще и добился, – рассказал Андрей Шаев. – Мне очень нравится учиться, развиваться. Хотелось бы помочь людям, которые, как и я, столкнулись с этой проблемой. Быть может, реализовывать проекты адаптации людей с ограниченными возможностями.

– В нашем регионе есть Молодежный парламент при Тульской областной Думе, – отметил Николай Юрьевич. – Мне бы хотелось пригласить вас присоединиться к их работе. Ребята из Молпарламента активные и амбициозные. Вчера мы с ними обсуждали много новых идей, и я думаю, что вам будет интересно в кругу сверстников разработать и реализовать какие-то проекты.