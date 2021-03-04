Олеся Петрова, инспектор по работе с личным составом ОМВД России по Веневскому району

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Сегодня о себе рассказывает Олеся Петрова, Инспектор по работе с личным составом ОМВД России по Веневскому району. Олесе 29 лет, она уроженка Веневского района Тульской области, преданная своему родному краю и любящая его. Именно поэтому она решила служить именно в родных местах.

- Инспектор по работе с личным составом ОМВД России по Веневскому району. Прохожу службу в органах внутренних дел с декабря 2016 года.

Родилась и выросла в любимом посёлке Васильевский, Веневского района Тульской области. После окончания 11 классов, поступила в Ступинский филиал Российского нового Университета, на юридический факультет и переехала жить в г. Ступино Московской области, где прожила 8 с половиной лет.

За годы учебы, пришло осознание, что та специальность, которую я выбрала, настолько интересна и многогранна, что я ни разу не пожалела о сделанном мной выборе факультета в далеком 2008. С детства я любила пересматривать, всякие фильмы и сериалы про милицию, самым любимым для меня стал фильм Владимира Рогового «Офицеры», который произвел на меня самые необычайные впечатления, меня всегда привлекала военная форма, поэтому выбор своей будущей профессии в качестве полицейского, был очевиден.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: участницы рассказывают о себе

После окончания вуза, не сразу получилось поступить на службу в органы внутренних дел, так как я определялась с дислокацией места службы: меня тянуло обратно на родину, в свой родной Венёвский район. Одним звонком старшего инспектора ОРЛС в феврале 2016 года моя судьба изменилась: я не раздумывая согласилась и переехала назад в Тульскую область.

Основным моим качеством является, прежде всего, ответственность и решительность, способность принимать обдуманное решение. Я улыбчивая, люблю смеяться, шутить, стараюсь относиться к жизни с юмором и позитивом. Я — увлекающийся человек, поэтому у меня много разных хобби. Крайнее время мне больше по душе фотография, люблю фотографировать природу и животных, запечатлеть интересные моменты, поэтому помимо своей работы я и фотограф в отделе, в этом я нахожу свое вдохновение.

Я очень люблю читать. Мои любимые писатели - Джеймс Роллинг, Джоджо Мойес, Николас Спаркс, Эльчин Сафарли, Олег Рой.

Веду здоровый образ жизни: мне нравится путешествовать по различным интересным историческим местам нашей родины, выходить со своими близкими в поход с палатками. Еще одна неотъемлемая часть моей жизни — это танцы. Лет с 11 я увлекаюсь восточными танцами.

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021"

Больше всего на свете я ценю отношения с людьми. Семья — это самое ценное, что есть у человека.

Девиз по жизни: Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.

Проголосовать за Олесю Петрову можно здесь.

Напомним, традиционный фотоконкурс с участием сотрудниц органов внутренних дел Тульской области проходит в пятый раз.