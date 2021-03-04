4 марта туляки смогут сфотографироваться с главным трофеем Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Фото: соцсети

Посетителей ожидает настоящий праздник хоккея: они смогут сделать фото с трофеем, принять участие в конкурсах от организаторов, а также посетить финальный матч сезона МХЛ между командами «Академия Михайлова» (Тульская область) – «СКА 1946» (Санкт-Петербург). Для совсем юных гостей выставки организуют мастер-класс с участием знаменитого советского хоккеиста и тренера, чемпиона мира в составе сборной СССР, заслуженного мастера спорта России Юрия Леонова.

Доступ к легендарному трофею КХЛ в ледовом дворце будет свободным с 14:00 до 17:00, а с 18:00 до 22:00 - вход на выставку для посетителей матча по билетам.

Дальше Кубок КХЛ будет экспонироваться в марте еще в шести городах ЦФО, а Тула станет первым пунктом его путешествия.