ФСК КЛИНИК – тульская клиника комфорт-класса

В Туле уже четвертый год функционирует медицинская клиника с новыми стандартами обслуживания пациентов. Уже на входе их встречает ухоженная территория и вежливый персонал регистратуры.

В ФСК КЛИНИК внимательно относятся к своим пациентам и уверены: пациент, а не врач — главный человек в клинике.

В бюджетных больницах врачи как правило связаны регламентом и зачастую не имеют достаточно времени внимательно исследовать все патологические изменения в организме пациента и вынужденно концентрируются на основных жалобах, и, как следствие, остаются неучтенными важные особенности работы организма. В связи с этим вынужденно выбирается стандартная тактика лечения, которая может не в полной мере учитывать все нюансы заболевания конкретного пациента и, соответственно, давать не оптимальный результат.

Уже на входе их встречает ухоженная территория и вежливый персонал регистратуры

Каждому пациенту ФСК КЛИНИК уделяется именно столько времени, сколько нужно для его обследования и лечения. Человек приходит в клинику с проблемой и наши специалисты обладают знаниями и умениями, чтобы помочь ему, и помогают, не жалея времени и сил. Именно такой подход уже помог заслужить клинике признание.

Задача клиники — помочь пациенту не только комфортом, но и созданием условий позволяющим провести необходимые диагностические процедуры, любые операции в максимально короткие сроки, на современном оборудовании и грамотными специалистами. Именно так работают ведущие клиники в Москве и за рубежом. Это — правильно.

В ФСК КЛИНИК проводится диагностика и лечение широкого спектра заболеваний. Новейшие достижения медицины, проверенные временем практики и индивидуальный подход к пациентам помогают врачам успешно проводить лечение.

В клинике ведут прием специалисты по многим специальностям.

Прием ведет онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, высшая категория, автор научных работ, клинических рекомендаций (http://www.breastcancersociety.ru/rek/view/171) и многочисленных патентов в своей области, врач, обладающий огромным практическим опытом, проводящий диагностику злокачественных новообразований, в том числе с пункцией под контролем УЗИ. В его компетенции также хирургическое лечение предопухолевых заболеваний и доброкачественных опухолей кожи, мягких тканей, щитовидной и молочной железы, а также гинекомастии. Также на приеме можно сделать дерматоскопию — исследование новообразований кожи (родинок и др.) под увеличением на предмет злокачественности. Доктор проводит консультации по поводу тактики лечения онкологических больных, сопроводительной, поддерживающей и противоболевой терапии.

В ФСК КЛИНИК внимательно относятся к своим пациентам и уверены: пациент, а не врач — главный человек в клинике

Доступна запись к гинекологам, которые помогут в предупреждении и лечении большинства заболеваний женской половой сферы. И это не только первичный осмотр, а также проведение УЗИ, кольпоскопия, гистероскопия, различные виды биопсий, цитологическое и гистологическое исследование, лабораторная диагностика.

Также работает Центр патологии тазового дна, где проводятся операции и консервативное лечение по поводу опущения и выпадения органов малого таза (матки, мочевого пузыря, прямой кишки), недержания мочи у женщин, диагностика и лечение синдрома хронической тазовой боли.

В клинике выполняется ультразвуковая диагностика любых органов и систем организма на современном оборудовании, в том числе УЗИ сердца (эхокардиография) и дуплексное сканирование сосудов (вен и артерий). Специалисты УЗИ-диагностики обладают большим опытом и высокой квалификацией.

На базе клиники работает Центр эндоскопии и малоинвазивной хирургии, профилирующийся на малотравматичной хирургии и эндоскопии (гастроскопии и колоноскопии).

Наличие сильной анестезиологической службы позволяет специалистам клиники проводить не только хирургические, но и любые неприятные диагностические процедуры под наркозом, тем самым, исключать любой дискомфорт связанный с обследованием и лечением.

К услугам пациентов операционные с самым современным оборудованием. Проводятся различного рода операции хирургической, гинекологической, ортопедической, сосудистой и др. направленности по щадящим методикам. Возможно оперативное лечение пупочных и пахово-бедренных грыж с использованием сетчатых имплантов. Проводим коррекцию патологических рубцов и иных неприятных последствий ранее выполненных хирургических вмешательств.

Каждому пациенту ФСК КЛИНИК уделяется именно столько времени, сколько нужно для его обследования и лечения

В Клинике боли ведут прием травматолог-ортопед, невролог, онколог, анестезиолог и другие специалисты, в том числе врач-остеопат (современное направление медицины, позволяющее проводить коррекцию работы внутренних органов различными мануальными методиками и, тем самым, избежать избыточного применения лекарств) и специалист по массажу. В их компетенции борьба с болями различной локализации: в суставах, мышцах, связках, сухожилиях, нервных окончаниях, костях. Боли в шее, спине, после перенесенных травм, при неизлечимых опухолях.

Оперирующий сосудистый хирург (флеболог), сотрудник одного из ведущих московских институтов, проводит в ФСК КЛИНИК консультативный прием и операции. Он поможет избавиться от варикозного расширения вен, тромбофлебита (воспаление поверхностных вен, а также заболевания глубоких вен), трофических язв. Также можно устранить косметические дефекты кожи — «сосудистые сеточки» или «телеангиэктазии».

В Центре антивозрастной медицины ведет прием эндокринолог-диетолог, специалист по Anti-age, с помощью которого можно эффективно и безопасно восстановить нарушенное здоровье за счет использования инновационных терапевтических технологий, длительно поддерживать состояние организма на уровне, характерном для молодого возраста, значительно продлить активный период жизни и выглядеть заметно моложе своих лет.

Также в клинике работает опытный косметолог, который проводит уникальные процедуры лазерного омоложения кожи на аппарате Alma Lasers Harmony XL (Израиль), не имеющего аналогов в Туле. С помощью этих процедур можно не только эффективно омолодить кожу, причем безопасно, без болевых ощущений, ограничений и без реабилитации, но избавиться от сосудистых образований, пигментации и татуировок на любом участке тела. А врач-трихолог назначит необходимое обследование и лечение для комплексного решения проблем потери волос.

ФСК КЛИНИК – тульская клиника комфорт-класса

ФСК КЛИНИК сотрудничает с одной из крупнейших лабораторий Москвы «ДНКОМ», выполняющей более 2130 наименований лабораторных исследований, в том числе уникальных, по самым высоким международным стандартам и доступным ценам. Миссия лаборатории– предоставить пациентам передовые диагностические сервисы оценки состояния здоровья для повышения качества жизни и предупреждения возраст зависимых заболеваний.

Важное правило специалистов ФСК Клиник: современная медицина не только может, но и должна быть комфортна и безболезненна.