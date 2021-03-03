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Общество

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: участницы рассказывают о себе

В преддверии Международного женского дня «Комсомольская правда» - Тула» совместно с УМВД России по Тульской области запускает конкурс среди сотрудниц органов внутренних дел региона
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Екатерина Леонова, участковый уполномоченный полиции

Екатерина Леонова, участковый уполномоченный полиции

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Сегодня о себе рассказывает Екатерина Леонова, участковый уполномоченный полиции.

Екатерина — активистка и одна из лучших выпускниц «Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени В.Я. Кикотя», его она окончила с отличием.

В период обучения в школе принимала активное участие в общественной жизни школы и класса, участвовала в спортивных соревнованиях различного уровня

В период обучения в школе принимала активное участие в общественной жизни школы и класса, участвовала в спортивных соревнованиях различного уровня

- Родилась 15 декабря 1995 года в Богородицком районе. В период обучения в школе принимала активное участие в общественной жизни школы и класса, участвовала в спортивных соревнованиях различного уровня, а также олимпиадах и всегда выходила на районные этапы. Окончив общеобразовательную среднюю школу, воплотила свою мечту и в 2015 году поступила в «Московский университет Министерства внутренних дел РФ имени В.Я. Кикотя», который в 2020 году окончила с отличием.

В 2015 году поступила в «Московский университет Министерства внутренних дел РФ имени В.Я. Кикотя», который в 2020 году окончила с отличием.

В 2015 году поступила в «Московский университет Министерства внутренних дел РФ имени В.Я. Кикотя», который в 2020 году окончила с отличием.

За время учебы в Университете зарекомендовала себя только с положительной стороны как ответственный и исполнительный сотрудник, пользовалась авторитетом среди коллег. Все 5 лет обучения являлась старшей редколлегии курса, активно участвовала в жизни курса, факультета и Университета. Имеет большое количество благодарственных писем на имя родителей, многочисленные свидетельства отличник учебы и иные поощрения.

Имеет большое количество благодарственных писем на имя родителей, многочисленные свидетельства отличник учебы и иные поощрения.

Имеет большое количество благодарственных писем на имя родителей, многочисленные свидетельства отличник учебы и иные поощрения.

В настоящее время прожу службу в одном из ведущих подразделений отдела и стойко переношу все тяготы службы участковых уполномоченных полиции.

Проголосовать за Екатерину Леонову можно здесь.

Напомним, традиционный фотоконкурс с участием сотрудниц органов внутренних дел Тульской области проходит в пятый раз.

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