Курорт Краинка - санаторий республиканского значения

Суворовский район считается экологически чистым в Тульском регионе. Именно здесь находится одна из старейших здравниц России Санаторий-курорт «Краинка». О целебных свойствах источников «Краинки» известно более 400 лет. Сам санаторий в 2019 году отметил свое 175-летие. Практически вся территория курорта Краинка находится в лесопарковой зоне. Этот удивительный парк зеленых насаждений разделяют широкие аллеи из вековых лип. На одной из аллей установлены бюсты великих русских писателей и поэтов, на других обустроены места с беседками и лавочками, на которых приятно и удобно посидеть-отдохнуть, почитать любимые книги и пообщаться на свежем воздухе с друзьями. Согласно медико-климатическому заключению Российского научного центра медицинской реабилитации и курортологии Минздрава России - воздух на территории курорта характеризуется повышенной ионизованностью, оказывает лечебное воздействие при профилактике и реабилитации после перенесенных легочных и сердечно-сосудистых заболеваниях.

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На 23 га (общая площадь санатория с прилегающей территорией 54,6 га) расположены спальные корпуса, столовая, танцплощадка, клуб, лечебно-диагностический корпус с питьевой галереей, оснащенный клинической, биохимической, и бактериологической лабораториями, кабинетами ЭКГ, УЗ-диагностики, рентгеновского исследования, эндоскопическим кабинетом, ванным и грязевым отделением, кабинетами аппаратной физиотерапии, ручного массажа и рефлексотерапии; кинотеатр; физкультурно-оздоровительный комплекс с большим бассейном и спортивными залами, детская игровая площадка и удобная парковка для автомобилей.

Курорт является центром медицинской реабилитации

За свой почтенный возраст служения общественному здоровью, курорт Краинка стал гордостью Тульского региона и всей Российской Федерации. Это место с доброй историей, благодарной народной памятью и мы прикладываем максимальные усилия для сохранения комфортной среды и традиций санаторно-курортного отдыха и лечения - говорит директор санатория Юрий Владимирович Новиков. Наша приоритетная задача с учетом пожеланий гостей санатория, создать внутренние бытовые условия и благоустроить окружающую среду на уровне современных стандартов потребительских ожиданий, предъявляемых людьми к условиям проживания, культуры обслуживания, методам лечебного оздоровления и реабилитации, здорового питания и спортивного образа жизни. Уникальное преимущество санатория - наличие собственных не ограниченных запасов лечебных природных ресурсов минеральной воды и торфяной грязи, сложившейся медицинской инфраструктуры и наработанных практик лечения и реабилитации, сохранения советской школы индивидуального (не поточного) отношения к проблемам здоровья каждого пациента с эффективной диагностикой причин заболеваний и точным установлением диагноза, как главного условия правильного лечения.

Суворовский район считается экологически чистым в Тульском регионе. Именно здесь находится одна из старейших здравниц России Санаторий-курорт «Краинка»

Природное богатство

Основное богатство санатория – это уникальные минеральные источники и лечебная торфяная грязь. Минеральная вода «Краинская» удостоена четырех Золотых медалей на международных выставках «Каир-98», «Париж-98», «Кельн-99», «Милан-2001» и внесена в книгу «Минеральные воды мира». Российские и международные исследования подтверждают, что вода в санатории «Краинка» не уступает по составу и свойствам знаменитым водам Ессентуков, Баден-Бадена и многих других всемирно известных здравниц.

Минеральные воды курорта «Краинка» №1 и №2 успешно лечат заболевания желудка, печени и желчного пузыря. Минеральная вода «Краинка № 2» подобна Карловарским водам и водам подмосковного курорта «Дорохово». Минеральная вода «Краинка №4» отличается большей минерализацией и подобна ижевским минеральным водам и трускавецкой воде. Она успешно лечит гастриты с пониженной кислотностью, колиты и дискинезии кишечника. Лечебная грязь добывается из торфяного болота, положительно влияет на организм больного не только за счет теплового воздействия, но и оказывает противовоспалительное, обезболивающее и противоаллергическое действие.

Диагностическая база

«Краинку» отличает и ряд уникальных лабораторий, позволяющих поставить точный диагноз, имеется кабинет функциональной диагностики; кабинет эндоскопии; кабинет ультразвуковой диагностики; рентгеновский кабинет; клинико-диагностическая лаборатория.

В штате санатория работают врачи: терапевты, гастроэнтерологи, эндокринолог. Пятеро из них имеют высшую квалификационную категорию. Обязательный медицинский осмотр и консультацию получают все пациенты «Краинки» сразу же после заезда.

Лечебная база

Курорт является центром медицинской реабилитации по заболеваниям:

- органов пищеварения;

- периферической нервной системы;

- костно-мышечной системы и соединительной ткани;

- мочеполовой системы;

- эндокринной системы;

- расстройств питания и нарушения обмена веществ;

- органов дыхания;

- кожи и подкожной клетчатки;

- органов кровообращения;

- профпатологии (болезни нервной системы, болезни опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни мочеполовой системы, гинекологические заболевания, болезни кожи и подкожной клетчатки).

В санатории Краинка для лечения больных используются кабинеты: озонотерапии, лечебной физкультуры, занятия в тренажерном зале, сауна, бассейн, психотерапии, иглоукалывания, мануальной терапии. Также имеются: ванное отделение с возможностью отпуска минеральных, жемчужных, вихревых, ароматических, скипидарных, камерных, контрастных ванн, подводного душа-массажа; питьевая галерея; кабинет гастродуоденального зондирования и дренажа; грязевое отделение на 10 кушеток; кабинет гальваногрязи; кабинет парафиноозокеритолечения; физиотерапевтическое отделение (35 аппаратов); кабинет лазерной терапии; кабинет сухих углекислых ванн; 6 кабинетов массажа; ингаляторий (6 аппаратов); кабинеты психотерапии и психоэмоциональной разгрузки; кабинет рефлексотерапии; терренкур. В комплексном лечении больных используются также желудочное орошение, тюбажи и кишечный душ, что значительно улучшает состояние больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также у больных с рассеянным склерозом.

Имеющаяся база позволяет реализовать медицинские программы:

реабилитация граждан, перенесших COVID- 19;

«Антистресс»;

«Афродита»;

«Позвоночник»;

«Легкий шаг»;

«Мужское здоровье»;

«Свободное дыхание»;

«Стройня фигура»;

Программа по долечиванию пациентов, перенесших оперативное лечение на ЖКТ.

О целебных свойствах источников «Краинки» известно более 400 лет. Сам санаторий в 2019 году отметил свое 175-летие

Тенденции развития

Санаторий «Краинка» - активный участник социальных программ. Оставаясь социально ориентированной организацией, курортом представляются скидки на приобретение путевок малообеспеченным людям, ветеранам, участникам и инвалидам войны, членам профсоюзов, многодетным семьям и другим социальным категориям людей, имеющим льготы и государственные заслуги.

С 2001 года санаторий «Краинка» одним из первых в Центре России открыл отделение долечивания больных, перенесших операции на ЖКТ, почках, оздоровление беременных женщин группы риска. Также к нам могут обращаться женщины с бесплодием. Для этого есть все условия: грязелечение, физиотерапия, минеральные, скипидарные ванны и др. Учитывая гастроэнтерологическую направленность нашего санатория у нас очень хорошо поставлена работа диетического питания. Приготовление пищи осуществляется из экологически чистых продуктов, под постоянным контролем органов Роспотребнадзора. Лечебное питание подбирается индивидуально для каждого отдыхающего врачом-диетологом санатория. Помимо лечения пациентам предоставляется полноценный досуг. Близость лесных массивов, рек, озер, липового парка позволяет отдыхающим собирать грибы и ягоды, отдыхать на рыбалке.

По-настоящему содержательным делают пребывание на курорте и многочисленные экскурсионные программы: в Ясную Поляну, Оптину Пустынь, Шамордино, Калужский музей Космонавтики, Тульские музеи оружия, самоваров, пряников, мастерскую Филимоновской игрушки и Одоевское городище, Калужскую Успенскую Свято-Тихонову пустынь и Полотняный завод (родовое имение жены А.С. Пушкина - Наталии Гончаровой).

Сегодня медицинская база санатория - это не только хорошо зарекомендовавшие себя методики лечения, но и эффективные новые программы. Постоянно ведётся научная работа по улучшению диагностики и лечения пациентов.

В "Краинке" гарантируют не только эффективные отдых и лечение, но и сердечное отношение ко всем пациентам.

С целью ускорения положительных изменений и приведению условий проживания, питания, лечения и отдыха гостей на курорте к современным стандартам качества оказания санаторно-курортных услуг, соответствующим современным общественным запросам и ожиданиям, Санаторий (курорт) Краинка совместно с учредителями, региональными и муниципальными органами власти проводят совместную работу по привлечению инвестиционных средств на финансирование программ развития.