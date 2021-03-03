Сборы «Росгосстраха» в 2020 году выросли на 10%

В юбилейном 2021 году "Росгосстрах" будет бороться за достижение лидерских позиций в ключевых бизнес-направлениях. Фото: материалы пресс-служб

Это на 10% больше, чем годом ранее. Несмотря на пандемию, рост сборов компании был заметнее, чем в целом по отрасли.

Темп роста сборов по отношению к 12 месяцев 2019 г. превысил 100% в таких каналах продаж, как: онлайн (118%), партнёрские продажи (113%), корпоративные продажи (114%), агентские продажи (103%).

Прибыль до налогообложения составила 8,5 млрд рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль — 6,8 млрд рублей.

Объем страхового возмещения, которое компания выплатила в 2020 году своим клиентам, составил 35,5 млрд рублей.

В соответствие с декабрьским решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» выплатил дивиденды в размере 12,24 млрд рублей, что является дополнительным свидетельством финансовой устойчивости страховщика, продолжающего успешную деятельность и последовательно наращивающего сборы страховой премии.

Активы компании составляют сегодня 149,7 млрд рублей, портфель инвестиций — 86,7 млрд рублей, капитал 46,5 млрд рублей, что существенно превышает все необходимые нормативы.

- Важно, что в условиях самоизоляции почти все наши каналы продаж в 2020 году продемонстрировали положительные темпы роста сборов страховой премии. При этом мы серьезно поработали с расходами, не допустив их роста, — отмечает генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин. — Все это позволило «Росгосстраху» подняться в рэнкинге крупнейших страховщиков России на пятое место.

По словам руководителя «Росгосстраха», успешно преодолеть сложнейший период пандемии компании помогли слаженная работа всей команды — от страховых агентов до топ-менеджмента, перестройка бизнес-процессов, разработка и вывод на рынок новых востребованных потребителями продуктов, выстроенная система продаж во всех каналах, диверсифицированный страховой портфель, развитие IT-инфраструктуры, подъем на качественно новый уровень клиентского сервиса.

В многом в силу позитивных бизнес-показателей у компании повысились рейтинги: рейтинг Эксперт РА ruAA (прогноз стабильный), рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг S&P Global Ratings BB (прогноз стабильный). Эти показатели служат дополнительным подтверждением финансовой устойчивости и стабильного развития компании.

В декабре 2020 года на Совете директоров ПАО СК «Росгосстрах» была утверждена стратегия развития компании на 2021-2023 гг. Таким образом, в этом году наступил новый цикл в истории старейшего страховщика страны.

- В юбилейном 2021 году мы будем бороться за достижение лидерских позиций в ключевых бизнес-направлениях, сочетая классическое страхование и диджитал, — говорит Геннадий Гальперин. — Мы хотим, что «Росгосстрах» стал страховой компанией первого выбора для клиента и при этом был сильным «цифровым игроком» с максимально удобным сервисным наполнением. У нас есть очень интересные перспективы реализации ряда международных проектов. Наша цель — чтобы в год своего 100-летия обновленный, энергичный «Росгосстрах» продемонстрировал силу, современность, технологичность и, одновременно, так исторически свойственную ему симпатию к страхователю и понимание потребностей человека.