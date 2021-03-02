Представляем участниц конкурса \\"Леди тульская полиция-2021\\".Сегодня про себя расскажет Алёна Демкина, полицейский-кинолог 1-го отделения взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции. Алёне в ее 24 года успешно удается совмещать такую серьезную профессию с нежной ролью матери.- С 2019 году служу в ОМВД России по Щекинскому району в должности полицейского(кинолога) 1-го отделения взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции.Выбрала данную должность потому, что очень люблю собак и всё, что связанно с ними. Свою работу я люблю, мне нравится выполнять свои служебно-должностные обязанности, в которые входит охрана общественного порядка, выявление административный правонарушений, преступлений, поиск преступников, вещественных доказательств, задержание административный и уголовных правонарушителей. На службе за мной закреплена служебная собака породы немецкая овчарка по кличке Одис, которая обучена на работу по запаховым следам человека, в свободное время я ее тренирую, что мне очень нравится.В свободное от работы время я со своим молодым человеком занимаюсь воспитанием сына, помогаю своим родителям. Изучаю литературу по кинологии не только для службы, но и для общего познания. Ведь дома у меня тоже есть собака породы лабрадор по кличке Сэм, которого так же обучаю и тренирую чему-то новому. Занималась легкой атлетикой более 7 лет, участвовала в соревнованиях, где занимала призовые места.На данный момент увлекаюсь единоборствами, так как это неотъемлемая часть повседневной службы. Ещё любим проводить время с родными за активным отдыхом на природе летом, зимой катание на коньках, лыжах, посещаем спортивный комплекс, где занимаемся плаваньем.Проголосовать за Алёну Демкину можно здесь.Напомним, традиционный фотоконкурс с участием сотрудниц органов внутренних дел Тульской области проходит в пятый раз.