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«Клиника врачебной косметологии Комаровой В. Н.» - эксперт красоты и здоровья

«Клиника врачебной косметологии Комаровой В. Н.» - одна из самых известных в городе Туле в области индустрии красоты и здоровья
Источник:kp.ru
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«Клиника врачебной косметологии Комаровой В. Н.» - эксперт красоты и здоровья

«Клиника врачебной косметологии Комаровой В. Н.» - эксперт красоты и здоровья

«Клиника врачебной косметологии Комаровой В. Н.» - одна из самых известных в городе Туле в области индустрии красоты и здоровья. Высокопрофессиональная команда специалистов, инновационное оборудование, огромный спектр качественных услуг: все, что необходимо для поддержания красоты и здоровья жителей региона и не только.

«Клиника врачебной косметологии Комаровой В. Н.» - одна из самых известных в городе Туле в области индустрии красоты и здоровья

«Клиника врачебной косметологии Комаровой В. Н.» - одна из самых известных в городе Туле в области индустрии красоты и здоровья

География пациентов медицинского центра достаточно обширна. И это лишний раз доказывает, что люди стремятся в ту клинику, где уверены в результате лечения и к врачам которым могут доверить свое здоровье. Благодаря голосам не одной сотни туляков, 25 ноября клиника Веры Комаровой стала обладателем региональной премии «Тульский бренд - 2020» в номинации "Медицина".

Долг специалистов Клиники поддерживать красоту, заботиться, чтобы тульские красавицы всегда оставались своеобразным брендом города.

Все для красоты и здоровья

В 2020 году клиника врачебной косметологии отпраздновала свой 18-й день рождения. За эти годы клиника выросла из трех кабинетов в три филиала. За плечами квалифицированных специалистов «храма красоты» накопилось большое количество побед. Новые инновационные препараты для красоты и здоровья, новое оборудование. Особенно хочется отметить новый аппарат -кресло BTL EMSELLA Это одна из самых современных и эффективных процедур в области интимного омоложения как для женщин, так и для мужчин. Аппарат работает по принципу радиочастотного воздействия на мышцы тазового дна, процедура проходит в одежде, абсолютно комфортно. Улучшается тонус мышц тазового дна, кровообращение, что приводит к комплексному эффекту, повышается чувствительность. Хотите быть здоровыми и улучшить качество жизни - садитесь в кресло!

В 2020 году клиника врачебной косметологии отпраздновала свой 18-й день рождения

В 2020 году клиника врачебной косметологии отпраздновала свой 18-й день рождения

В филиалах клиники работает порядка 30 квалифицированных сотрудников. В списке услуг центра более 927 инновационных процедур, помогающих сохранить молодость, красоту и здоровье на долгие годы женщинам и мужчинам. С момента создания в 2002 году и по сей день, клиника постоянно развивается, осваивает новые технологии и становится лучше для своих клиентов. За 18 лет специалисты центра приняли более 100 тысяч человек.

Наша косметика в Китае

В 2016 году Клиника Веры Комаровой начала выпуск собственной косметической линии. Сертифицированные препараты созданы совместно с лидером среди российских производителей косметики, компанией «Салонная косметика» PREMIUM на фабрике НПО «Московский институт красоты». В настоящее время линия косметики с гранатом состоит из пяти продуктов: очищающий мусс для умывания, лосьон-тоник для чувствительной кожи, дневной крем с капельным эффектом SPF15, ночной восстанавливающий крем, крем для кожи век двойного действия.

Так, клинике удалось стать первопроходцем на тульском рынке врачебной косметологии и создать средства, позволяющие ухаживать за кожей лица не выходя из дома. Успех серии превзошел все ожидания. Косметическая линейка стала любимой как для многих тульских красавиц, так и для жительниц других регионов и даже в Китае. Это признание флаконы "красоты" получили в 2019 году, в рамках дружеского визита делегации от Тульского региона, где Вера Николаевна была в числе приглашенных.

Долг специалистов Клиники поддерживать красоту, заботиться, чтобы тульские красавицы всегда оставались своеобразным брендом города

Долг специалистов Клиники поддерживать красоту, заботиться, чтобы тульские красавицы всегда оставались своеобразным брендом города

Признание региона

Клиника Веры Комаровой удостаивалась за 18 лет множества титулов и наград, она входит в число лучших частных клиник России по версии национального конкурса, проводимого НИИ Социальной Статистики. Одна из лучших клиник красоты в России находится в Туле и это Клиника врачебной косметологии В. Н. Комаровой.

«Клиника врачебной косметологии Комаровой В. Н.» - эксперт красоты и здоровья

«Клиника врачебной косметологии Комаровой В. Н.» - эксперт красоты и здоровья

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