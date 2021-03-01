Больше тысячи туляков привились от коронавируса в «Гостином дворе» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Действительно, многие отмечают, что сделать прививку без очереди и предварительной записи — очень удобно. Тем более, что поход ко врачу можно легко совместить и с шопингом по торговому центру. Поэтому поток людей тут никогда не иссякает.

В зале постоянно находятся два администратора, которые помогают заполнить всю документацию — анкету, добровольное согласие на вакцинацию. Врач-терапевт, правда, один, но очереди перед его кабинетом тоже не наблюдается. Процедурных медсестер — две. Единственное место, где находится сразу несколько человек — это зона отдыха, в которой после вакцинации пациент находится под наблюдением медперсонала около получаса. Открытие пункта вакцинации состоялось 1 февраля, с тех пор через него прошли более тысячи человек. Если быть точным, то на утро 1 марта — 1009.

Больше тысячи туляков привились от коронавируса в «Гостином дворе» Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Около трети наших пациентов — люди старше 60 лет, к тому же имеющие хронические заболевания. Бывало, что и до 100 человек в день приходили, - рассказывает Дарья Прянчикова, медсестра процедурного кабинета. - Преимущественно люди прививаются по утрам и после обеда. Но вакцины у нас на всех хватает. Здесь же созданы все условия для ее хранения — в кабинете установлен низкотемпературный морозильник. Мы работаем как филиал горбольницы № 7,м поэтому вакцину «Гам-Ковид-Вак» получаем централизованно в двух видах фасовки — ампулы, рассчитанные на одного человека, и в флаконах на 5 человек. Ампула сразу же после разморозки должна быть применена, а флакон хранится в размороженном виде до двух часов. За это время он успевает израсходоваться.

С 22 февраля начат второй этап вакцинации, и вторую дозу уже получили 305 человек.