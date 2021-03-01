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В Туле подорожал проезд: при оплате наличными в тульском транспорте теперь можно прокатиться за 25 рублей

По карте «Тройка» есть возможность ездить дешевле