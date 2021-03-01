В Туле подорожал проезд: при оплате наличными в тульском транспорте теперь можно прокатиться за 25 рублей

С 1 марта в Туле подорожал проезд на общественном транспорте.Так, в автобусе, трамвае и троллейбусе с 5:00 до 23:00 будут действовать следующие расценки:25 рублей — наличный расчет21 рубль — безналичная оплата19 рублей — оплата картой «Тройка»Кроме того, 25 рублей проезд стоит и в маршрутках.С 23:00 до 05:00 проезд будет стоить:35 рублей — оплата наличными33 рубля — безналичный расчет31 рубль — оплата картой «Тройка»Изменились цены и на проездные билеты. Так, цена на обычный проездной снизилась до 1000 рублей. Льготный же по-прежнему будет стоить 500 рублей. Юрлица смогут приобрести проездной на неограниченное количество поездок за 2 300 рублей.Для 25 категорий граждан доступен вариант льготного проезда. К этим категориям относятся пенсионеры, инвалиды 1-й — 3-й группы, а также их сопровождающие и другие.Напоминаем, что с 27 февраля по 5 марта карты «Тройка» раздают в Туле бесплатно.Получить карту можно в отделениях «ОЕИРЦ»:ул. Станиславского, 6,ул. Марата, д. 24-а,ул. Октябрьская, 50/ул. М. Горького, 3,ул. Л. Толстого, 114-а.Отмечается, что волонтёры также должны раздавать «Тройку» в торговых центрах, парках и общественных местах.