Представляем участниц конкурса \\"Леди тульская полиция-2021\\".Сегодня о себе расскажет Оксана Коняева, специалист группы по работе с личным составом ОМВД России по Заокскому району. Суровая профессия Оксаны не мешает ей быть позитивным и жизнерадостным человеком.- Службу в органах внутренних дел Российской Федерации прохожу с 18 ноября 2019 года в должности специалиста группы по работе с личным составом ОМВД России по Заокскому району. В 2019 году окончила Серпуховский колледж. Планирую получить высшее юридическое образование.Свою профессию выбрала потому, что она дает возможность карьерного роста. Я целеустремленный и коммуникабельный человек. Быстро обучаюсь и люблю узнавать, что-то новое. Не замужем. В свободное от работы время много читаю и люблю готовить. Иду по жизни с улыбкой, с позитивным жизненным настроем.Проголосовать за Оксану Коняеву можно здесь.Напомним, традиционный фотоконкурс с участием сотрудниц органов внутренних дел Тульской области проходит в пятый раз.