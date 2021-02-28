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Рисуем на стенах вполне законно: в Туле открылась выставка стрит-арта

Проходит она в выставочном зале на Красноармейском проспекте
Игорь КОПЫТОВ
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Рисуем на стенах вполне законно: в Туле открылась выставка стрит-арта

Рисуем на стенах вполне законно: в Туле открылась выставка стрит-арта

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сегодня в Туле развиваются новые городские пространства, такие как Тульская набережная, Музейный квартал - это дает импульс развитию молодых неформальных художников.

Данная выставка - первая попытка показать стрит-арт общественности. С экспозицией «Breakart», которая также проходит в Выставочном зале, она образует единый проект «Art Holiday».

К летнему сезону планируется запустить фестиваль уличного искусства.

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