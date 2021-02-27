Матч «Сочи» - тульский «Асренал»: итоги первого тайма – пока «сухая» ничья

"Сочи" - "Арсенал" Фото: материалы пресс-служб

На стадионе «Фишт» начнется в стартовом составе «Сочи» вышли Джанаев, Заика, Мевля, Миладинович, Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Терехов, Юсупов, Жоаозиньо, А.Заболотный. За тульский «Арсенал»: Нигматуллин, Довбня, Бурлак, Григалава, Бауэр, К.Кангва, Чаушич, Ломовицкий, Панченко, Э.Кангва, Луценко.

Запасные нашей команды: Шамов, Левашов, Хагуш, Соколо, Рассказов, Горбатенко, Ткачев, Пантелеев, Коновалов, Громыко, Хлусевич, Джорджевич.

Итоги первой половины встречи – нулевая ничья.