ГУЗ «Городская больница №13 г. Тулы»

Клиника года 2021.

В состав кардиодиспансера входят поликлиника, кардиологическое отделение, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения и палата интенсивной терапии.

В структуру стационара входят • кардиологическое отделение на 65 коек • реабилитационное отделение на 10 коек • отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения • палата интенсивной терапии • диагностическая служба: лабораторная диагностика, ультразвуковая диагностика, рентгенодиагностика.

Клиника года 2021

Основными видами оказываемой помощи являются: • оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями • отбор и подготовка больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

• диспансерное наблюдение больных с сердечнососудистыми заболеваниями, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь • программирование имплантированных устройств и дальнейшее наблюдение в амбулаторных условиях за Больными с имплантированными электрокардиостимуляторами и кардиовертерами-дефибрилляторами

• консультирование врачей медицинских организаций по сложным вопросам диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, вт. ч. посредством телеконсультаций • проведение исследований: эхокардиография, холтеровское мониторирование АД и ЭКГ, чреспищеводная диагностика, велоэргонетрия, доплеровское исследование сосудов.

Клиника года 2021

Кардиоцентр: г.Тула, Веневское шоссе, 21, т. 8 (4872) 77-30-84.

Поликлиника: Веневское шоссе, 1, т. 8 (4872) 77-04-08.

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