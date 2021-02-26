Последствия плюсовой температуры на протяжении последних полутора суток привели к резкому таянию снежных масс, накопившихся на улицах города за последние пару месяцев. Уже сегодня утром большинство горожан ощутили это на себе — по пути на работу. Так, из-за подтопления низменных участков на Восточном обводе — улице Рязанской скорость транспортного потока снизилась до рекордных 5 км/ч. Об этом «Комсомолка» писала ранее.Проблемы возникли также у жителе Заречья — на съезде с ул. Октябрьской к мосту. Реально в гребной канал превратился конец улицы Луначарского в районе перекрестка со Штыковой.Срочно брошенные силы коммунальщиков вручную высвобождали талые воды из плена плотных снежных брустверов на той же Рязанской. Отдельная бригада (на заглавном фото) откачивала лопатами слякоть на Луначарского. По признанию самих рабочих, с утра и до обеда таким образом им удалось направить в ливневку порядка 6 тонн.Впрочем, привычные места подтопления — на том же перекрестке Лейтейзена и красноармейского проспекта — оказались на высоте. В обед там на проезжей части бежали лишь талые ручьи.Если верить прогнозам синоптиков, плюсовые температуры продержатся до конца выходных, так что глубокие лужи на проезжей части тулякам в ближайшее время гарантированы.