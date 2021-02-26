Туляки смогут бесплатно получить проездную карту «Тройка» с 27 февраля по 5 марта в центрах обслуживания населения ОЕИРЦ. Здесь организаторы акции делают оговорку: получить карту можно будет, если на вас хватит запланированного количества бесплатных экземпляров.Приобрести «Тройку» в Туле можно по адресам:ул. Станиславского, д. 6;ул. Марата, д. 24-а;ул. Октябрьская, д. 50/ул. М. Горького, д. 3;ул.Л. Толстого, д.114а.Кроме того, карту будут распространять волонтеры в общественных местах, торговых центрах и парках.Люди старше 65 лет в обязательном порядке получат «Тройки», когда будет снят режим самоизоляции для этой категории граждан.