Не секрет, с проблемой весеннего размывания дорожного покрытия туляки сталкиваются ежегодно. И технология латания дыр литым асфальтом тоже придумана не просто так. Только вот печальный опыт показывает год из года, что заплатки — мера временная. Максимум на пару сезонов. А дальше надо укладывать асфальт как минимум «картами», то есть участками длиной метров хотя бы по 50 и во всю ширину полотна — этого уже хватит на более долгий срок эксплуатации.Да, жаловаться на центральные улицы сегодня было бы неверно (хотя, перекресток улицы Октябрьской и Демидовской плотины яркое исключение) — их «полируют» регулярно в рамках бюджетной программы «Безопасные и качественные автодороги». Но стоит отойти на полсотни метров в сторону по второстепенной улице, и вот уже не проезжая часть, а настоящая лунная поверхность. Про частный сектор в том же центре города даже и говорить не приходитсяКогда в последний раз ремонтировались массово малые улицы, большинство уже и не вспомнит, и нынешней весной туляки пожинают плоды такого подхода. Понятное дело, что малые улицы имеют меньшую нагрузку и стратегически менее важны (хотя, и тут исключение — Набережная Дрейера, являющееся дублером ул. Луначарского), но, поверьте, ямочный ремонт тут уже не поможет.Редакция «Комсомолки» объехала несколько улиц в Зареченском, Центральном и Советском округах Тулы и убедилась в справедливости вышеизложенного. Все зафиксировано в нашем фоторепортаже.