Ежедневно в соцсетях сотни туляков активно пишут сообщения и активно обсуждают недостатки работы как общественного, так и коммерческого транспорта. Картина неутешительная — после смены перевозчиков в начала 2021 года на большинстве основных маршрутов началась чехарда с расписанием.С 18-м исправилиКакие-то недостатки удалось нивелировать в кратчайшие сроки. Так, например, с самым массовым маршрутом № 18. Действительно, после того, как в январе тесные «Векторы» ТАЛ-ТТК сменили более просторные ЛИАЗы большой и средней вместимости от «Тулагорэлектротранса» (далее — ТГЭТ), в первые дни пассажиры ощутили большие неудобства, но буквально за неделю все удалось «утрясти», число машин на линии до 22, а в феврале до 25 в часы-пик. В принципе, если не учитывать саму дорожную ситуацию в часы максимальной нагрузки, то даже и заявленный интервал, и расписание автобусам соблюдать теперь удается.Понятное дело, недовольные всегда остаются, но в целом ситуация выровнялась.№ 7: приказано ехать в давкеВ какой-то момент всех порадовал запущенный в конце прошлого года маршрут № 7, связавший Пролетарский и Центральный округа через Восточный обход и Рязанскую улицу. Смена перевозчика повлияла на него благотворно — ПАЗы-низкопольники от ТГЭТ сменились теми же «Векторами» от ТАЛ-ТТК, которые на таком маршруте оказались более уместными. Да и число машин, выходящих на линию, стало больше. Интервал сократился практически вдвое до почти 15 минут в пиковое время. Но... недолго радовались туляки — в последнее время автобусы стали регулярно сходить с рейса из-за поломок. Добавить подменных машин перевозчик, похоже, не может. О причинах — немного ниже.Как результат — по утрам и вечерам «Веторы» ходят заполненными буквально под завязку уже начиная за несколько остановок от конечных. Это тоже не может не вызывать недовольства пассажиров. А учитывая продолжающий действовать в регионе масочный режим, такое столпотворение в салоне и вовсе идет вразрез со Указом губернатора № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».Давняя проблема усугубиласьБольшие нарекания вызывает и работа маршрута № 12 от ТГЭТ, единственного автобусного маршрута, связывающего напрямую окраины Пролетарского и Привокзального районов. Что говорить, проблема застарелая — еще лет пять назад как минимум там наблюдался недостаток числа подвижного состава. Теперь, похоже, ситуация стала еще хуже.В соцсетях туляки пишут, что реальный интервал движения не поддается никакому здравому смыслу – от 30 минут (вместо заявляемых 17). Вечером же, практически еще в час-пик - после 17.30 - автобусы сходят с маршрута, втиснуться в набитый салон оставшихся в 18.00-19.00 просто нереально. Приходится ездить в переполненных маршрутках, да еще с пересадками.Меж тем, за последние годы в микрорайоне появилось более 20 новых домов, строятся дополнительные кварталы. Сам 12-й маршрут пару лет назад продлили, при этом не добавив ни одной машины, чем растянули интервал.За чей счет рады жители Бежки?Нарекания стали возникать и на муниципальный маршрут № 16. По словам туляков, с запуском нового маршрута № 40 (полного дублера коммерческого 40к, между прочим), пострадал старый привычный.В принципе, если задуматься, то откуда любой перевозчик может резко взять 12 машин для организации движения от дер. Бежка до завода РТИ? Неужели столько стояли мертвым грузом в гаражах автопредприятий? Вспомним ежегодный опыт организации дополнительных маршрутов на ту же Пасху: если добавляется автобусов на один маршрут, то на другом убавляется. Кажется, принцип «сообщающихся сосудов» сработал и на схеме № 16 - № 40. Но не факт.Кстати, коммерческий перевозчик под № 40к остался! Да, машин немного и они малой вместимости — на что и жаловались ранее туляки — но теперь получается какая-то нездоровая конкуренция на маршруте...На Западном без добрых переменА это речь уже о маршруте № 26. По словам нашей читательницы Натальи, каждый день жители 2-го Западного поселка Скуратово на первых двух остановках забивают автобус № 26 на все 200%. Люди едут на работу, школьников везут в школу, малышей в детский сад, студенты торопятся в институт. Маршрут растянут через весь город в Мясново до Петровского, а на рейсе ходят в лучшем случае 6 автобусов.До пандемии в Скуратово ездил еще 11 троллейбус, но его отменили, равно как и 17-й ПАЗик в Криволучье. Даже число маршруток уменьшилось.Многочисленные жалобы местных жителей остаются без ответа. Особое возмущение скуратовцев вызывает открытие новых маршрутов вместо того, чтобы добавить машин на № 26, потому что и «вернуться домой практически не на чем! Ужас нашего городка».Коммерсанты тоже шалятОчевидно, что именно с начала 2021 года, по многочисленным сообщениям горожан, проблемы с общественным транспортом стали наблюдаться и в микрорайоне Левобережном. В соцсетях люди пишут: «На конечной остановке 51 маршрута в Левобережном утром невозможно уехать на работу, транспорта нет, людей собирается по 50 человек, ощущение будто это массовое мероприятие, а не очередь на маршрутку, приходится ждать по 40 минут, и соответственно опаздывать, потому что даже если лайн приходит, то на него не всегда возможно сесть».Вечером также существует проблема с возможностью приехать и уехать из Левобережного. Его жители сообщают, что маршрутки в большинстве своем пропадают с линии уже после 21.00 часа, хотя должны ходить до гораздо более позднего времени. Жители микрорайона жаловались в различные инстанции, но по их словам изменения если и происходили, то на короткий срок, а потом ситуация возвращалась в стабильное плохое состояние.Карты, деньги и... автобусУ перевозчиков на большинство претензий всегда готов ответ: у нас кадровый дефицит, в том числе, из-за болезни имеющихся водителей, а несоблюдение расписания - по причинам схода транспортных средств по технической неисправности.И недовольство работой общественного (да и коммерческого) транспорта продолжает нарастать. Тем паче это актуально в свете грядущего с 1 марта подорожания стоимости проезда. «Нетерпеливые жалобщики, - пишет один из пользователей соцсетей. - Сейчас вот 25 р. проезд станет, появится вам и кондиционер, и соблюдаемый интервал, и индивидуальные сиделки с подогревом, а может, где нибудь и утренний кофе».Кажется, в городе оружейников не внедрением новых типов транспортных карт с фантастическими возможностями стоило бы заниматься, а наведением порядка на автобусных маршрутах после смены перевозчиков.